In der Eurozone gibt es weitere Hinweise auf einen schwächeren Aufschwung. Im Mai hat sich die Unternehmensstimmung den vierten Monat in Folge eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex fiel um 1,0 Punkte auf 54,1 Zähler, wie das Institut Markit am Dienstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Das ist der niedrigste Wert seit November 2016. Die Erstschätzung wurde damit wie von Experten erwartet bestätigt.

Sowohl in der Industrie als auch im Dienstleistungssektor trübte sich die Stimmung ein. Zuletzt gab es mehrfach enttäuschende Stimmungswerte. Sie haben unter Ökonomen Bedenken hervorgerufen, in der Eurozone könnte der robuste Aufschwung spürbar an Schwung verlieren.

Eine Ausnahme zeigte sich allerdings in Spanien. "Die Abkühlung seit Jahresbeginn fand auf breiter Front statt, lediglich Spanien stemmte sich erfolgreich gegen den Abwärtstrend.", kommentierte Markit-Chefökonom Chris Williamson die jüngsten Umfrageergebnisse.

Angesichts sich verschlechternder Wirtschaftsindikatoren bei gleichzeitig gestiegener politischer Unsicherheit habe sich der Ausblick der Eurozone im Vergleich zu den rosigen Aussichten zum Jahresbeginn dramatisch verschlechtert, sagte Experte Williamson. Er verwies vor allem auf die kritische Lage in Italien: "Das krisengeschüttelte Italien vermeldete zum vierten Mal hintereinander die niedrigste Wachstumsrate unter den vier größten Euro-Mitgliedsstaaten."

Trotz der erneuten Stimmungseintrübung bleiben die Indexwerte aber weiter über der sogenannten Expansionsschwelle von 50 Punkten. Sie deuten damit weiter Wachstum in der Eurozone an.

^Region/Index Mai Prognose Erstschätzung Vormonat

EURORAUM

Gesamt 54,1 54,1 54,1 55,1

Verarb. Gew. 55,5 55,5 55,5 56,2

Dienste 53,8 53,9 53,9 54,7

DEUTSCHLAND

Verarb. Gew. 56,9 56,8 56,8 58,1

Dienste 52,1 52,1 52,1 53,0

FRANKREICH

Verarb. Gew. 54,4 55,1 55,1 53,8

Dienste 54,3 54,3 54,3 57,4

ITALIEN

Verarb. Gew. 52,7 53,0 --- 53,5

Dienste 53,1 53,0 --- 52,6

SPANIEN

Verarb. Gew. 53,4 54,0 --- 54,4°

Dienste 56,4 56,0 --- 55,6°

(in Punkten)

/jkr/bgf/fba

AXC0098 2018-06-05/10:36