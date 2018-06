Nach dem Erholungsversuch vom Vortag - mit tatkräftiger Unterstützung der Wall Street - geht es am deutschen Aktienmarkt auch am Dienstag mit den Kursen nach oben. Aus charttechnischer Sicht befindet sich der DAX ab weiterhin in einem neutralen Bereich. Die Bullen setzen darauf, dass der DAX bald die psychologisch wichtige Marke von 13.000 überwinden kann. Währenddessen warten die Bären auf einen Durchbruch der 200-Tage-Linie, welcher den Beginn einer größeren Korrektur signalisieren würde.

