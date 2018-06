Die britische Regierung hat sich von Anteilen an der Royal Bank of Scotland getrennt, bei der sie in der Finanzkrise eingestiegen war. Dem Staat brachte es einen Verlust von rund zwei Milliarden Pfund.

Die britische Regierung hat einen Teil ihrer Aktien der Royal Bank of Scotland (RBS) mit Milliardenverlust verkauft. Veräußert wurden 7,7 Prozent der im Umlauf befindlichen Anteile, das entspricht 925 Millionen Aktien, wie die britische Investitionsagentur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...