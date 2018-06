Der sagenhafte Preisanstieg von Häusern und Wohnungen in den deutschen Städten stößt an seine Grenzen. Käufer zögern, Verkäufer senken Preise. Erste Anzeichen im Luxussegment deuten auf ein Ende des Immobilienbooms hin.

Sonnenstrahlen fallen durch die riesigen Fenster der modernen Musterwohnung im Andreas Quartier, mitten in der Düsseldorfer Altstadt. Die tropfenförmigen Ohrringe der Immobilienverkäuferin funkeln durch das lange schwarze Haar, als sie sagt, was der Kaufinteressent auf der anderen Tischseite hören möchte: "Wir stehen noch nicht am Ende der Preisentwicklung."

Zumindest sage ihr Chef das. Sie lacht. In und um das ehemalige Landgericht, zwischen Partymeile ("Längste Theke der Welt") und kopfsteingepflasterten Brauhausgässchen, hat Projektentwickler Frankonia Eurobau Luxuswohnungen gebaut. Als Frankonia Mitte 2014 mit der Vermarktung der Wohnungen begann, waren für eine typische Wohnung noch unter 7000 Euro pro Quadratmeter fällig, sagt die Verkäuferin. Jetzt gibt es 65 Quadratmeter im ersten Stock für 790 000 Euro Festpreis, immerhin inklusive Küche und Tiefgaragenstellplatz - macht 12 000 Euro pro Quadratmeter. Nach Einzug sind für Concierge, Heizung, Gärtner und Treppenhausreinigung noch etwa 280 Euro Hausgeld im Monat fällig. "Wohnen ist keine Ware. Wohnen ist Leben", steht auf den Werbebannern auf der Außenfassade des Andreas Quartiers. Auf der anderen Straßenseite sitzen drei Punks auf dem Randstein, die Flasche Altbier in der Hand.

Der Verkauf ist kein Selbstläufer. Vier Jahre nach dem Vertriebsstart seien 60 Prozent der Eigentumswohnungen verkauft, sagt die Mitarbeiterin mit den Ohrringen. Bald stünden die nächsten Notartermine an. Dann könnten es schon 70 Prozent sein. "Die Wohnungen gehen kaum weg", bilanziert ein Kenner des Düsseldorfer Marktes. Zu dicht beieinander stünden die Häuser, zu hoch seien die Preise. Der Hundewaschraum in der Tiefgarage reiche als Kaufargument nicht aus. Als Kapitalanlage seien die Wohnungen ungeeignet: "Damit sie sich rentieren, müssen Sie bis 25 Euro Miete pro Quadratmeter verlangen."

Der Marktbericht für Düsseldorf des Immobiliendienstleisters JLL zeigt, dass es nicht nur im Andreas Quartier Probleme geben könnte. Im Spitzensegment sind die Mieten im zweiten Halbjahr 2017 um elf Prozent gesunken, alle Mieten insgesamt stagnierten. Das hat es seit 2010 nicht mehr gegeben. Die Preise, zu denen Wohnungen angeboten wurden, liegen sogar leicht unter denen des Vorjahrs - erstmals seit 2009. Noch betreffe der Rückgang nur teure Immobilien, die an eine "obere Preisgrenze" stießen. Der Düsseldorfer Markt, bestätigt Uwe Menzel, Leiter Privatimmobilien beim Makler Aengevelt, sei bei Projekten mit Quadratmeterpreisen ab 4500 Euro "zunehmend gesättigt". Wohnungen zu vermarkten dauere länger, es gebe Preiskorrekturen, Vermietern drohe bei hochpreisigen Wohnungen Leerstand.

Vielen ist mittlerweile unwohl

Markt gesättigt? Fallende Preise? Leerstand? Wer in den Metropolen Wohnungen kaufen oder mieten wollte, hat das lange nicht gehört. Scheinbar unaufhörlich zogen Preise und Mieten in den vergangenen zehn Jahren an. Stagnation gab es allenfalls auf dem flachen Land. Der Immobilienboom, so schien es, kannte kein Ende. Doch Düsseldorf ist nicht allein: Es gibt die ersten zaghaften Signale, dass eine Trendwende am Immobilienmarkt droht. Wer jetzt zu Spitzenpreisen kauft, könnte in wenigen Jahren im Minus liegen.

Zu erkennen, wann der Trend stoppt oder gar dreht, zahlt sich aus. Wer sich in Großstädten auf Spurensuche begibt, mit Projektentwicklern, Bauträgern, Investoren, Maklern und Analysten spricht, findet Zeichen für einen möglichen Trendbruch - und entdeckt unverkäufliche oder schwer vermietbare Objekte.

In der Baubranche, die den Menschen Zukunft verkauft, wimmelt es von notorischen Optimisten. Nur hinter vorgehaltener Hand wird über eine mögliche Trendwende gesprochen. Makler und Projektentwickler sehen Probleme allenfalls bei der Konkurrenz. Und doch ist vielen mittlerweile unwohl. Ein wichtiger Grund dafür: Die Kaufpreise sind den Mieten davongezogen. In München zum Beispiel, der Mutter aller Boommärkte, haben sich die Wohnungspreise seit 2009 mehr als verdoppelt. Die Mieten dagegen sind nicht mal um 50 Prozent gestiegen (siehe Grafik). Die Gleichung ist einfach: Wenn Vermieter mehr bezahlen und relativ weniger einnehmen, drückt das die Renditen, die mit Wohnungen zu erzielen sind. Andere Einflussfaktoren können das ausgleichen, etwa immer günstigere Kreditzinsen. Lassen solche Effekte aber nach, fallen die Preise irgendwann.

Die Optimisten werden vorsichtiger. Profis seien weitgehend aus dem Markt und warteten auf günstigere Gelegenheiten, sagt Oliver Moll, Geschäftsführer von Moll & Moll Zinshaus in Hamburg. Für viele Objekte interessierten sich nur noch private Käufer. "Nur die sind bereit, fast jeden Preis zu zahlen."

Aber deren Zahl ist endlich. Und die Warnungen häufen sich. Immobilien in den Metropolen seien um rund 35 Prozent überbewertet, sagt die Bundesbank. Die Marktforscher von Empirica sehen in neun von zwölf Großstädten eine "eher hohe Blasengefahr".

Warnungen vor einer Preisblase

Nun begleiten die Warnungen vor einer Preisblase den Boom schon seit ein paar Jahren. Immer weiter sinkende Zinsen, die Kredite verbilligen und andere Geldanlagen weniger attraktiv machen, haben Käufer aber im Markt gehalten. ...

