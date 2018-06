Karlsruhe (ots) -



3.200 Stück russische Zigaretten (16 Stangen) schmuggelte ein Ehepaar am vergangenen Sonntag am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden. Die im Kreis Ludwigsburg wohnhaften 57- und 45-jährigen Reisenden benutzten nach Ankunft aus Istanbul am Flughafen den grünen Ausgang für nichtanmeldepflichtige Waren und wurden dort vom Zoll einer stichprobenweisen Kontrolle unterzogen. Neben 1,2 l Milch, deren Einfuhr wegen der Einschleppung von Tierseuchen verboten ist, fanden die Zöllner 16 Stangen Zigaretten im Gepäck. Da aufgrund der großen Zigarettenmenge der Verdacht besteht, dass es sich um eine gewerbliche Einfuhr handelt, wurden alle Zigaretten sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Neben den Steuern in Höhe von ca. 1.400 Euro wird noch eine Strafe in gleicher Höhe sowie Kosten fällig. Foto: Zoll



