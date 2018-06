US-Präsident Donald Trump legt es nach Einschätzung des CDU-Außenpolitikers Jürgen Hardt darauf an, eine weitere Einigung und Stärkung der Europäischen Union zu verhindern. Dieses Ziel verfolge auch der US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, mit seinen umstrittenen Äußerungen, sagte der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag dem Sender hr.info am Dienstag. Grenell hatte - zum Unmut der Bundesregierung - in einem Interview der konservativen Plattform Breitbart angekündigt, er wolle sich für eine Stärkung konservativer Kräfte einsetzen.

"Grenell will die Kräfte in Europa stärken, die den europäischen Einigungsprozess stoppen oder gar zurückdrehen wollen", sagte Hardt. Die Europäer sollten aus der Konfrontation der vergangenen Monate mit den USA in Handelsfragen den Schluss ziehen, "dass wir in der Außen-, Sicherheits- und vor allem der Handelspolitik ganz eng und Schulter an Schulter zusammenarbeiten müssen", mahnte Hardt. "Der amerikanische Präsident hat letztlich nur vor einer Institution in der Welt Respekt: vor einer möglicherweise sich noch stärker vereinigenden Europäischen Union."/ro/DP/men

