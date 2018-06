Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die politische Entspannung im Europa stützt auch am Dienstag im frühen Geschäft die Aktienkurse. Hinzu kommen überraschend gute Konjunkturdaten ausgerechnet aus Italien. Dort ist der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im Mai gestiegen und besser ausgefallen als gedacht. Das Politdrama mit der zunächst gescheiterten Regierungsbildung hat demnach zumindest in dieser Umfrage noch keine Bremsspuren hinterlassen.

DAX & Co bauen ihre schmalen Anfangsgewinne im Verlauf etwas aus. Der DAX liegt 0,3 Prozent höher bei 12.811 Punkten, der Euro-Szoxx-50 zieht um 0,2 Prozent an auf 3.478. In Mailand legt der FTSE MIB um 0,3 Prozent zu.

Im Handel ist von einem weiter zurückhaltenden Geschäft die Rede. Im Fokus stehen der schwelende Handelsstreit mit den USA und das gerade deswegen mit erhöhter Spannung erwartete G7-Treffen am kommenden Wochenende in Kanada.

Von Devisenseite kommen keine Impulse. Der Euro geht mit rund 1,1700 Dollar um. Es sehe nun so aus, als habe das Währungspaar um 1,17 zunächst "neue Wohlfühlniveaus" erreicht. Zumindest spreche wenig dafür, dass sich die Euro-Aufwertung auf kurze Sicht fortsetze, sagt Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen. Der Markt dürfte den Schreck vor Neuwahlen in Italien verdaut haben und richte den Blick nun auf die Haushaltspläne der neuen Koalitionsregierung in Rom und die wohl zu erwartenden missbilligenden Reaktionen einiger EU-Partner. Darüber hinaus kämen bereits Diskussionen auf, inwiefern sich die politische Unsicherheit auf die Euroraum-Konjunktur auswirke. Eine Normalisierung der Geldpolitik durch die EZB, die dem Euro unter die Arme greifen könnte, scheine vor diesem Hintergrund in immer weitere Ferne zu rücken.

Technologietitel weiter in der Favoritenrolle

Aktien aus dem Öl- und Gasssektor zeigen sich nach der jüngsten Durststrecke etwas erholt und legen im Durchschnitt um 0,7 Prozent zu. Etwas Unterstützung kommt von den Ölpreisen, die sich ebenfalls etwas erholen. Favorsiert werden - wie bereits in den USA zu beobachten, wo der Nasdaq-Composite ein Rekordhoch erreicht hat - weiter Technologieaktien. Ihr Stoxx-Subindex gewinnt 0,9 Prozent. "Tech-Werte sind der herausragende Sektor, der nach einer strukturellen Wachstumsstory aussieht und weiterhin Gewinnwachstum zeigen wird", sagt Nick Peters, Portfoliomanager bei Fidelity International.

Unter den Einzelwerten verlieren Royal Bank of Scotland (RBS) 3,4 Prozent nach der Ankündigung der britischen Regierungen, einen Anteil von 7,7 Prozent an der Bank verkaufen zu wollen. Bislang beträgt die Beteiligung rund 70 Prozent. Die Regierung hatte die RBS während der Finanzkrise verstaatlicht und rund 5 Pfund je Aktie bezahlt; angesichts des aktuellen Kurses von 2,71 Pfund ist damit fast die Hälfte für den Steuerzahler verloren.

In Paris stiegen Accor um 1,8 Prozent, während Air France-KLM um 3 Prozent nachgeben. Am Vortag hatten sich die Kurs noch deutlich stärker jeweils in die andere Richtung bewegt mit der Nachricht, dass die Hotelkette Accor eine Einstieg bei der schwer gebeutelten Fluglinie erwägt. Analysten konnten dem aus Accor-Sicht wenig Positives abgewinnen.

Takkt steigen im SDAX kräftig um 5 Prozent nach einer Hochstufung auf "Kaufen" durch Berenberg. Die Aktie sei unterbewertet, heißt es.

Puma vor Indexneuzsammensetzung sehr fest

Im Blick stehen die für den Abend erwarteten Veränderungen bei der Zusammensetzung von MDAX, SDAX und TecDAX. Die Indizes stehen im Juni vor den bisher umfangreichsten außerordentlichen Anpassungen. Unter anderem drängen im Zuge eines Sofortaufstiegs ("Fast Entry") der Logistiker Delivery Hero, die Online-Plattform-Holding Scout24 und Puma in den MDAX. Kursmäßig zeigen sich nur Puma auffällig mit einem Plus von rund 3 Prozent.

Als Abstiegskandidaten gehandelt werden Stada, Alstria Office, Krones, Ceconomy und Jungheinrich. Neben den möglichen zwei in den SDAX wechselnden MDAX-Absteigern drängen Aumann und DWS Group in den SDAX. Den durch den Wechsel von Aumann im TecDAX frei werdenden Platz wird voraussichtlich Healthineers einnehmen. Aumann und Healthineers legen um je 1 Prozent zu.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.479,87 0,30 10,30 -0,69 Stoxx-50 3.092,17 0,03 0,91 -2,70 DAX 12.815,45 0,35 44,70 -0,79 MDAX 26.737,21 0,36 96,08 2,05 TecDAX 2.839,81 0,86 24,33 12,29 SDAX 12.635,27 0,51 64,68 6,30 FTSE 7.730,77 -0,14 -10,52 0,18 CAC 5.489,48 0,30 16,57 3,33 Bund-Future 161,00 0,22 1,12 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:24 Mo, 17:24 % YTD EUR/USD 1,1709 +0,09% 1,1694 1,1688 -2,6% EUR/JPY 128,57 +0,09% 128,43 128,18 -5,0% EUR/CHF 1,1549 -0,08% 1,1554 1,1554 -1,4% EUR/GBP 0,8782 -0,04% 0,8782 1,1390 -1,2% USD/JPY 109,81 +0,01% 109,82 109,67 -2,5% GBP/USD 1,3333 +0,13% 1,3316 1,3311 -1,3% Bitcoin BTC/USD 7.450,51 -1,4% 7.455,73 7.513,17 -45,5% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,67 -0,66 -0,05 Deutschland 10 Jahre 0,41 0,42 -0,02 USA 2 Jahre 2,51 2,52 0,62 USA 10 Jahre 2,93 2,94 0,52 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,05 0,05 0,00 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,18 64,75 +0,7% 0,43 +9,1% Brent/ICE 75,52 75,29 +0,3% 0,23 +16,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.292,27 1.291,90 +0,0% +0,37 -0,8% Silber (Spot) 16,41 16,43 -0,1% -0,01 -3,1% Platin (Spot) 897,70 901,25 -0,4% -3,55 -3,4% Kupfer-Future 3,15 3,13 +0,4% +0,01 -5,4%

