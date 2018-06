Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Deutsche Börse nach deren jährlicher Investorenveranstaltung in London von 123 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Börsenbetreiber habe seine Strategie für 2020 aktualisiert und mit der Übernahme von GTX eine kleine, aber interessante Akquisition bekannt gegeben, schrieb Analyst Johannes Thormann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese erscheine nur wegen des derzeit hohen Interesses an solchen Vermögenswerten teuer./gl/la Datum der Analyse: 05.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2018-06-05/11:02

ISIN: DE0005810055