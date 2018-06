Für Rohm ist die Kooperation mit dem kanadischen Unternehmen GaN Systems ein erster, vorsichtiger Schritt in das GaN-Geschäft. Der kanadische Fabless-Hersteller ist vor allem für GaN-Leistungstransistoren bekannt, wobei die Chips in Island-Technologie bei TSMC gefertigt werden. Der japanische Konzern steuert Marktpräsenz sowie Ressourcen für Entwicklung und Fertigung zu der strategischen Kooperation bei. Die beiden Unternehmen haben vereinbart, gemeinsam form-, fit- und funktionskompatible Produkte zu entwickeln, die sowohl in den GaNPX-Gehäusen von GaN Systems als auch in den Leistungshalbleitergehäusen von Rohm verwendet werden können. Außerdem sollen GaN-Halbleiter ...

