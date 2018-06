Baierbrunn (ots) -



Vor der Einnahme einer Brausetablette sollte man unbedingt warten, bis sich diese vollständig im Wasser aufgelöst hat. Bei manchen Präparaten kann das bis zu einer Minute dauern. Auch Patienten mit akuten Kopfschmerzen sollten die nötige Geduld aufbringen. Denn trinkt man das Glas mit der Tablette leer, wenn noch kleine Tablettenpartikel darin schwimmen, besteht die Gefahr, dass sie sich an die Schleimhaut der Speiseröhre heften und diese schädigen. Darauf weist das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" hin. Gerade bei Schmerzmitteln ist Vorsicht geboten, da die Wirkstoffe an sich schon die Schleimhaut angreifen. Im schlimmsten Fall kann es zu Blutungen der Speiseröhre kommen.



