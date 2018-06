Berlin (ots) - softgarden hat das eigene Feedback-Tool um eine Onboarding-Funktion erweitert. Als einziger Anbieter einer Recruitingsoftware hat das Berliner Unternehmen damit eine Möglichkeit geschaffen, automatisch authentisches Feedback von Bewerbern wie Mitarbeitern zu generieren. Damit können Arbeitgeber die eigenen Prozesse verbessern und ihre Qualitäten als Arbeitgeber glaubwürdig zeigen.



Steigende Relevanz von Arbeitgeberbewertungen



Angst vor dem "Fachkräftemangel"? Das muss nicht sein. Denn meist steckt ein ganz anderes Problem dahinter. Aktuell kommt es im Recruiting und Employer Branding zum Beispiel darauf an, sich an die veränderten Mediengewohnheiten der Bewerber anzupassen. Denn Jobkandidaten achten zunehmend darauf, wie Bewerber und Mitarbeiter ein Unternehmen als Arbeitgeber öffentlich bewerten. softgarden hat schon Ende 2016 darauf reagiert und mit dem Feedback-Modul als einziger Anbieter von Bewerbermanagementsystemen eine Lösung geschaffen, die seitdem von mehr und mehr Kunden genutzt wird.



Feedback-Modul von softgarden



Das Feedback-Modul der E-Recruitingplattform macht es Arbeitgebern möglich, aus dem Bewerbungsprozess heraus authentisches Feedback von Bewerbern zu generieren. Damit können Arbeitgeber die Qualität ihres Prozesses überwachen, steuern und sichtbar machen - in ihren eigenen Medien, aber auch auf der Arbeitgeberbewertungsplattform kununu. Bewerber vergeben dazu bis zu fünf Sterne nach Kriterien wie Schnelligkeit und Transparenz des Prozesses. Zudem können sie das Bewerbungsverfahren in einem Freitextfeld kommentieren.



Aktuelle Bewertungen echter Mitarbeiter



Das Feedback-Tool hat softgarden jetzt um eine Onboarding-Funktion erweitert. Bisher wurden nur Bewerber nach ihren Erfahrungen im Bewerbungsprozess befragt. Jetzt erhalten neue Mitarbeiter 100 Tage nach ihrem Arbeitsantritt automatisch per E-Mail die Aufforderung, ihren neuen Arbeitgeber zu bewerten. So lassen sich mit dem softgarden-Tool automatisiert aktuelle Bewertungen echter Mitarbeiter generieren und für die Kommunikation von Arbeitgebern nutzen - auf der Karrierewebsite, in Stellenanzeigen und auf der Arbeitgeberbewertungsplattform kununu.



Fünf Sterne für den Arbeitgeber



Nach den ersten 100 Tagen im neuen Job werden Mitarbeiter darum gebeten, ihren neuen Arbeitgeber zu bewerten. In einem Fünf-Sterne-Bewertungssystem können sie sowohl zur Onboarding-Phase als auch zu den Arbeitsbedingungen Feedback geben. Sie bewerten dabei zum Beispiel den Einarbeitungsprozess, die Arbeitsatmosphäre und den Kollegenzusammenhalt. Wie den Bewerbern steht auch den neuen Mitarbeitern zudem ein Kommentarfeld zur Verfügung. Die softgarden-Bewertung können Arbeitgeber anschließend in ihren eigenen Medien und auf kununu zeigen.



Feedback zeitgemäß nutzen



"Wie bei Produkten und Services spielen nutzergenerierte Bewertungen auch bei Arbeitgebern eine immer größere Rolle", sagt Christian Baier, Head of Communications bei softgarden. "Wir haben bei unseren Kunden beobachtet, dass sich mit Hilfe automatisierter Feedbackprozesse und der damit verbundenen Zunahme der Anzahl von Bewertungen das Gewicht hin zu mehr Ausgewogenheit verschiebt", ergänzt Baier. Es sei daher ein wichtiger Schritt, dass sich das Feedback-Tool ab sofort auch dafür nutzen lasse, Bewertungen von Mitarbeitern zu generieren.



Als Add-on und Stand-alone buchbar



Das Feedback-Tool steht allen Kunden von softgarden ab sofort als Add-on zur Verfügung. Zudem lässt es sich auch als Stand-alone-Lösung mit anderen Recruitingsystemen kombinieren. Weitere Informationen zum Feedback-Tool gibt es unter: https://www.softgarden.de/produkt/feedback-solution



Über softgarden e-recruiting GmbH



softgarden ist die führende Softwarelösung für innovatives Recruiting, die den hohen Ansprüchen von Bewerbern in der digitalen Welt gerecht wird. Schon über 600 renommierte Unternehmen sämtlicher Branchen verbessern mit softgarden ihre Performance im Recruiting. Das Unternehmen stellt einzigartige Funktionen bereit - wie die Feedbacksolution, eine mobile Recruiting-App für Hiring Manager oder das softgarden Talent Network. Mit Hilfe der Feedbacksolution generieren Unternehmen automatisch Feedback von Bewerbern sowie Mitarbeitern, verbessern damit kontinuierlich ihre eigenen Angebote, machen ihre Qualität als Arbeitgeber sichtbar und stärken so ihr Employer Branding. Die Recruiting-App bezieht Führungskräfte besser ins Recruitingverfahren ein und beschleunigt dadurch Bewerbungsprozesse um bis zu 40 %. Mit dem softgarden Talent Network verfügen Arbeitgeber über einen aktiven Pool qualifizierter Kandidaten, den sie für das Active Sourcing nutzen können.



