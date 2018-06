München (ots) - Familiengeheimnisse, Pfarrermord und "Dottoressa Mafia": Seit dem 8. Mai 2018 laufen die Dreharbeiten zum achten und neunten Film der erfolgreichen ARD-Degeto-Reihe "Der Bozen-Krimi" (zuletzt 6,4 Millionen Zuschauer) für den Sendeplatz "DonnerstagsKrimi im Ersten". Frau Commissario Sonja Schwarz (Chiara Schoras) muss an allen Fronten kämpfen: Privat entpuppt sich ihr neuer Verwalter Julian Bittner (Harald Windisch) als Mogelpackung mit einem erschütternden Familiengeheimnis, das besonders Katharina (Lisa Kreuzer) zusetzt. Beruflich gerät sie zusammen mit "Capo" Matteo Zanchetti (Tobias Oertel) ins Visier von Rossis Nachfolgerin Giulia Santoro (Susanna Simon). Diese spielt mit Angelo Vitale (Murat Demir) ein tödliches Spiel auf eigene Rechnung ...



Neben der Stammbesetzung mit Gabriel Raab, Lisa Kreuzer, Charleen Deetz und Hanspeter Müller-Drossart sind auch die weiteren Rollen wieder hochkarätig besetzt: Es spielen Tim Bergmann, Helmfried von Lüttichau, Harald Windisch, Jule Böwe, Nikolaus Paryla, Sinja Dieks, Murat Demir, Milena Dreissig, Beat Marti, Fabian Oehl, Christian Lex u. v. a.



Zu den Inhalten:



Der Bozen-Krimi: Mörderisches Schweigen (AT) / In einem Bergsee wird die Leiche einer seit Monaten vermissten jungen Frau gefunden. Commissario Sonja Schwarz (Chiara Schoras) und Capo Matteo Zanchetti (Tobias Oertel) sehen sich bei den Ermittlungen im abgelegenen Heimatdorf der Toten einer undurchdringlichen Mauer des Schweigens gegenüber. Jeder der Verdächtigen - vom jungen, unbeliebten Pfarrer (Fabian Oehl) bis zum machtbewussten Bürgermeister (Beat Marti) - scheint ein Geheimnis zu hüten. Rossis Nachfolgerin, die gerissene Mafia-Anwältin Giulia Santoro (Susanna Simon), macht ihnen das Leben ebenfalls nicht leichter: Sie nutzt einen bei der Kripo Bozen platzierten Maulwurf für ihre Zwecke. Das dadurch geschaffene Klima des Misstrauens führt auch zu Spannungen zwischen dem frisch in seine Kollegin Sofia (Sinja Dieks) verliebten Jonas Kerschbaumer (Gabriel Raab) und seinen Chefs, Sonja und Matteo.



Der Bozen-Krimi: Gegen die Zeit (AT) / Nach einem Anschlag auf Capo Matteo Zanchetti (Tobias Oertel) und bedrohlichen Vorkommnissen auf dem Weingut von Commissario Sonja Schwarz (Chiara Schoras) müssen sich die beiden Ermittler die Frage stellen, ob die Mafia sie ausschalten will. Oder handelt Rossis Nachfolgerin Giulia Santoro (Susanna Simon) auf eigene Faust? Inzwischen wissen Sonja und Matteo, wer die undichte Stelle bei der Kripo Bozen ist und versuchen, mit gezielt gestreuten Fehlinformationen den Spieß umzudrehen. Während sie im Fall eines ermordeten Junkies ermitteln, wird ein Kind entführt. Was die Kidnapper nicht wissen: Die einzige Tochter eines Sportstars (Tim Bergmann) und seiner zweiten Frau (Milena Dreissig) leidet an einer seltenen Stoffwechselstörung. Den Kommissaren bleibt nur ein enges Zeitfenster, um die Kleine zu retten.



"Der Bozen-Krimi: Mörderisches Schweigen" (AT) und "Der Bozen-Krimi: Gegen die Zeit" (AT) sind Produktionen der Merfee-Film- und Fernsehproduktion (Produzent: Dr. Eberhard Jost) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Die Redaktion liegt bei Diane Wurzschmitt (ARD Degeto). Gedreht wird nach den Drehbüchern von Thorsten Näter, der auch bei beiden Filmen Regie führt. Die Dreharbeiten in Bozen und Umgebung sowie in den Dolomiten dauern noch bis 11. Juli 2018 an.



