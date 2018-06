Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) -



AllCloud wurde am 29. März 2018 in die Public Cloud Infrastructure Managed Service Providers von Gartner, worldwide, aufgenommen. AllCloud ist der erste israelische Teilnehmer, der in den Bereich Managed Service Providers aufgenommen wird.



Das Debüt von AllCloud im Magic Quadrant von Gartner ist das Ergebnis eines sorgfältigen Beurteilungsverfahrens, das von Experten von Gartner durchgeführt wird, die zahlreiche Anbieter aus aller Welt basierend auf ihrer Vollständigkeit der Vision und Fähigkeit zur Umsetzung evaluieren. Gemäß Gartner wird sich die Anzahl der Cloud-Serviceanbieter (CSP-zertifizierte Unternehmen, die Cloud Managed Services anbieten) nach einem Höchststand von 3000 im Jahr 2020 bis 2023 auf weniger als weltweit 1500 Anbieter verringern.



"Wir fühlen uns geehrt, als das erste in Israel ansässige Unternehmen in den Bericht aufgenommen zu werden und von Gartner in seiner angesehen Marktanalyse anerkannt zu werden", erklärt Ronit Rubin, CEO von AllCloud. "Wir betrachten dies als das Ergebnis der Erfahrung und Sorgfalt, das unser Expertenteam in den letzten 10 Jahren bewiesen hat."



"Wir haben das Cloud-Enablement einen großen Schritt vorangebracht, indem wir unseren Kunden kontinuierlich ein Serviceniveau bieten, das auf bewährten Verfahren basiert", erklärt Lahav Savir, der CTO des Unternehmens. "Unsere Fähigkeit, Kunden global zu unterstützen, unabhängig davon, ob es sich um AWS- oder GCP-Plattformen handelt, und die Übernahme von DevOps-Verfahren zu ermöglichen, schafft eine besondere Flexibilität und Geschwindigkeit für den Betrieb unserer Kunden. Dies war in den letzten Jahren für unser stabiles Wachstum entscheidend und ermöglichte uns, Kunden aller Größen, von Startups bis zu großen Unternehmen, und den öffentlichen Sektor zu unterstützen. Wir sind seit vier Jahren ein AWS Premier Consulting Partner und ein Salesforce Platinum Partner. Für uns ist hervorragender Service nicht nur ein Standard, sondern unsere Strategie", erklärt Savir.



"Wir sind davon überzeugt, dass die Vollständigkeit unserer Vision auf ein tiefes Verständnis der dynamischen Kundenanforderungen zurückzuführen ist, das in stabile Verfahren umgesetzt wird, insbesondere in den Bereichen der Cloud-Sicherheit und Governance, DevOps und Automatisierung, Kostenkontrolle, Big Data, Machine Learning und Managed Services. "Die Zukunft des Cloud-Managements ist aufregend", erklärt Savir. "Wir bewegen uns auf eine Infrastruktur-unabhängige Umgebung zu und zwar in verschiedenen Branchen. Da diese Zukunft komplexere und verteiltere Herausforderungen bezüglich Sicherheit und Automatisierung präsentieren wird, müssen sich alle MSPs auf enorme Lern- und Bereitstellungsprozesse einstellen. Wir möchten über eine präzise individuelle Automatisierung unseren Kunden einen Selbstservice ermöglichen, während die Sicherheit und Compliance gewährleistet sind. Das ist nicht einfach, insbesondere wenn nicht standardisierte Anwendungen verwaltet werden müssen, die von Hightech-Unternehmen, ISVs und SaaS-Anbietern entwickelt wurden."



Ronit Rubin faßt zusammen: "Wir möchten unsere Position im Magic Quadrant verbessern." "Für nächstes Jahr planen wir, unsere Verfahren für das Cloud Enablement zu verbessern, unsere globale Expansion fortzusetzen und es unseren Kunden zu ermöglichen, sich auf ihr Geschäft zu konzentrieren. Die Anerkennung durch Gartner reflektiert, was unsere Partner und Kunden bereits wissen: Wir engagieren uns für Endergebnisse."



Gartner - Haftungsausschluss



Die in Gartners Marktforschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte und Dienstleistungen werden nicht von Gartner unterstützt. Gartner empfiehlt keinem Technologiebenutzer, nur die Anbieter zu nutzen, die die besten Bewertungen erhalten haben oder anders gekennzeichnet sind. Gartners Forschungspublikationen geben die Ansichten von Gartners Forschungsbereich wieder und sind nicht als objektive Fakten zu verstehen. Gartner lehnt alle ausdrücklich oder implizit genannten Gewährleistungen in Bezug auf diese Forschungsergebnisse ab, einschließlich aller Gewährleistungen in Bezug auf Marktgängigkeit bzw. Eignung für einen bestimmten Zweck.



Über AllCloud



AllCloud (http://www.allcloud.io/) ist ein globales Unternehmen, das sich in Cloud Enablement, von der Cloud-Infrastruktur bis zu CRM/ERP-Cloud-Anwendungen, spezialisiert hat. Seit vier Jahren ist das Unternehmen ein AWS Premier Consulting Partner (https://aws.amazo n.com/partners/find/partnerdetails/?id=001E000000Rp58HIAR&n=AllCloud+ -+AWS+Division), ein Salesforce Platinum Partner und ein Partner von Google Cloud Platform und Oracle-NetSuite. Das Unternehmen, das im Jahr 2008 gegründet wurde, ist ein Branchenführer im Bereich Unternehmensmigration und -bereitstellung, angefangen von Startups über große Unternehmen bis zur Cloud.



Mit über zehn Jahren Erfahrung und Tausenden von erfolgreichen Cloud-Bereitstellungen umfasst die Expertise von AllCloud alle Bereiche der Cloud-Architektur, Cloud-Sicherheit, DevOps-Automatisierung, Managed Services, CRM- und ERP-Anpassung und -Integration sowie Support rund um die Uhr. AllCloud hat seinen Hauptsitz in Israel, Niederlassungen in New York, München, Berlin und London sowie Delivery-Center in Israel, Rumänien und Deutschland. Kontaktinformationen: +972.3.93.93.100 oder E-Mail an info@allcloud.io.



