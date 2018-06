Stuttgart, Deutschland (ots/PRNewswire) -



Den Auftrag erfüllen, Millionen bis Milliarden von Fahrszenarien zu erstellen und anzuwenden



(Autonome Fahrzeuge auf der Autonomous Vehicle World Expo 2018, Stand-Nr. AV8009) - Foretellix, ein namhaftes, in Israel ansässiges Start-up-Unternehmen mit dem Ziel, die enorme Herausforderung der Prüfung autonomer Fahrzeuge zu bewältigen, gab heute bekannt, seinen Proposed GigaScale Verification Flow für die Branche für autonome Fahrzeuge auf der Autonomous Vehicle World Expo 2018 zu präsentieren. Dieser neue, hoch skalierbare Designflow vereint Prüfautomation, Intelligenz und Wiederverwendung.



Foretellix wird Folgendes aufzeigen:



1. Die Erstellung umfassender und hierarchischer Prüfpläne; 2. Neue Wege zur präzisen Erläuterung von Szenarien unter Verwendung einer starken Szenariobeschreibungssprache; 3. Die Fähigkeit zur Kontrolle und Vermischung von Szenarien auf unterschiedlichen Abstraktionsniveaus; 4. Die automatische Schaffung legaler Szenarien, die weit über die menschliche Vorstellungskraft hinausgehen, unter Verwendung begrenzter Zufallsgenerierung; 5. Die Verwendung von Analysen zur Steuerung des Prüfprozesses, um eine vollständige Abdeckung und Transparenz zu erzielen; 6. Die Art und Weise der Wiederverwendung von Prüfumgebungen über Simulation, Teststrecken und sonstige Hybrid-Hardware- und Software-basierte Ausführungsplattformen.



Foretellix wird den Proposed GigaScale Verification Flow für autonome Fahrzeuge auf der Autonomous Vehicle World Expo 2018 an Stand-Nr. AV8009 präsentieren.



Über Foretellix



Fortellix geht die sehr große "GigaScale"-Herausforderung an, autonome Fahrzeuge anhand von Millionen bis Milliarden von Szenarien zu prüfen. GigaScale wird durch die Kombination von Automation, Intelligenz und Wiederverwendung erreicht. Die Foretellix-Gründer haben Jahrzehnte lang daran gearbeitet, fortschrittliche Prüflösungen zu entwickeln. Sie verfügen über eine nachweisbare Erfolgsbilanz durch die Gründung einer erfolgreichen Aktiengesellschaft und mit Lösungen, die von den weltweit führenden Halbleiterunternehmen eingesetzt werden.



© Copyright 2018 Foretellix



OTS: Foretellix newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130899 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130899.rss2



Pressekontakt: Moshe Mendelson, POSITIVE PR, moshe@gopositive.co.il +972-37756333