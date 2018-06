FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 05.06.2018 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS BIG YELLOW GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1000 (920) PENCE - BERENBERG CUTS CARD FACTORY PRICE TARGET TO 190 (200) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS WPP TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 1075 (1275) PENCE - BERENBERG RAISES GB GROUP PRICE TARGET TO 615 (560) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GVC HOLDING PRICE TARGET TO 1370 (1200) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 310 (290) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS DAIRY CREST GROUP TARGET TO 550 (600) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS ROLLS ROYCE GROUP TARGET TO 780 (785) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES RBS PRICE TARGET TO 317 (300) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS COBHAM PRICE TARGET TO 106 (107) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES CRODA INTERNATIONAL TARGET TO 4700 (4604) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 5600 (5500) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS ELECTROCOMPONENTS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 800 (745) PENCE - JPM RAISES SOCO INTERNATIONAL TO 'NEUTRAL' ('UNDERWEIGHT') - TARGET 127 (141) P - JPMORGAN RAISES CAIRN ENERGY PRICE TARGET TO 300 (241) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SHAFTESBURY TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 1150 PENCE - LIBERUM RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1800 (1250) PENCE - LIBERUM RAISES EASYJET TO 'HOLD' ('SELL') - LIBERUM RESUMES VOLEX GROUP WITH 'BUY' - TARGET 110 PENCE - PEEL HUNT CUTS IWG TO 'HOLD' ('BUY') - RBC CUTS DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 500 (560) PENCE - 'UNDERPERFORM'



