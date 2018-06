Stuttgart (ots) -



Aktuell bekommt die deutsche Fußballnationalmannschaft in Südtirol den letzten Feinschliff für die bevorstehende Weltmeisterschaft. Immer mit von der Partie: das DFB-Maskottchen Paule. Der fußballverrückte Adler begleitet das Nationalteam auf allen Reisen. Zusammen mit den Fans feuert er die Mannschaft bei jedem Spiel an und sorgt so für beste Stimmung. Doch Paule kann deutlich mehr als gute Laune verbreiten - nämlich Kids das Lesen beibringen. In Kooperation mit Klett Lerntraining entstanden spannende Fußballgeschichten für Erstleser der ersten und zweiten Klasse.



Genau wie das DFB-Team müssen Paule und seine Freunde in "Das große Turnier" eine schwere Herausforderung meistern. Sie haben sich zwar nicht für die Weltmeisterschaft, aber immerhin für das Frühlingsturnier angemeldet. Um erfolgreich zu sein, müssen sie fleißig trainieren. Da in der Mannschaft nicht alle an einem Strang ziehen, wollen in der Vorbereitung die Spielzüge nicht so richtig funktionieren. Haben die Fußballfreunde eine Chance, das Turnier zu gewinnen?



Diese und fünf weitere spannende Paule-Geschichten warten auf Leseanfänger und Erstleser der ersten und zweiten Klasse. Die Fußball-Abenteuer sind in großer Fibelschrift geschrieben und von vielen Bildern begleitet. Am Ende jeder Geschichte prüft ein Paule-Quiz das Textverständnis. Der Lese-Pass zum Heraustrennen macht den Lesefortschritt sichtbar. Denn wie beim Fußball gilt auch beim Lesen das Motto: Übung macht den Meister!



Die Fußball-Abenteuer von Paule und seinen Fußballfreunden gibt es für je 7,99 EUR bei Klett Lerntraining unter www.klett-lerntraining.de und im Buchhandel.



