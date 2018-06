Die Deutsche Bank hat Societe Generale auf "Hold" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Es sei eine gute, wenngleich nicht überraschende Nachricht für die französische Großbank, dass die Kosten für Vergleiche wegen angeblicher Schmiergeldzahlungen und Marktmanipulation mit Behörden in den USA und Frankreich vollständig durch Rückstellungen gedeckt seien, schrieb Analystin Flora Benhakoun in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dazu kämen die Gespräche über ein mögliches Zusammengehen mit dem italienischen Konkurrenten Unicredit./gl/ajx Datum der Analyse: 05.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2018-06-05/11:28

ISIN: FR0000130809