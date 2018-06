Politische Turbulenzen in Italien und Spanien, eskalierende Handelsspannungen und zum Teil unerwartet starke US-Beschäftigungsdaten - zu sagen, dass die Märkte ein paar Tage turbulent waren, wäre eine Untertreibung. Es lohnt sich einen Schritt zurückzugehen und zu überlegen. "Hier sind drei Lektionen, die ich letzte Woche mitgenommen habe", schreibt Wolfgang Bauer, Mitglied M&G Retail Fixed Interest Teams, in seinem Blog bondvigilantes.com.

Stimmungsumschwünge können brutal sein

Politische Risiken in der europäischen Peripherie sind real. Dies ist eine Aussage, die jetzt vielleicht trivial klingt. Aber wir dürfen nicht vergessen, wie viel Optimismus es bis vor kurzem gegeben hat. Nach der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen Ende April 2017 hatte sich das Niveau des fünfjährigen Credit Default Swaps (CDS) in Italien im Wesentlichen nur in eine Richtung bewegt - von knapp 200 Basispunkten auf rund 100 Basispunkte. Das deutet darauf hin, dass der Markt das Kreditrisiko für italienische Staatsanleihen als deutlich geringer eingeschätzt hat. Auch die Verunsicherung durch das Ergebnis der italienischen Parlamentswahlen Anfang März 2018 hat an der konstruktiven Marktstimmung nichts geändert. Ende April und Anfang Mai, als die Credit Spreads von Unternehmensanleihen bereits weiter anstiegen, stiegen die italienischen CDS-Kontrakte weiter auf rund 85 Basispunkte.

Erst als die 5-Sterne/Lega-Koalition Gestalt annahm und sich die Anti-Euro-Rhetorik durchsetzte, kehrte die Marktstimmung stark um und wechselte in den "Risk-Off"-Modus. Dadurch stieg das italienische CDS-Niveau auf rund 290 Basispunkte. Um dies in Zusammenhang zu bringen, wies der Markt Italien Mitte letzter Woche ein höheres Kreditrisiko für Staatsanleihen als viele Schwellenländer wie die Türkei und Brasilien aus. Das zeigt, wie gewalttätig Marktbewegungen sein können, wenn sich die Stimmung abrupt ändert.

Für aktive Anleger können diese Episoden erhöhter Volatilität jedoch interessante Chancen bieten. Der ...

