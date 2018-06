Mit dem Hochvoltschütz EVC 80 erweitert TE Connectivity sein Produktportfolio an Schützen für Hochspannungsanforderungen. Das Modell ist speziell für Hybrid-, Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeuge sowie für Ladesysteme in Fahrzeugen konzipiert. Mit einem Dauerstrom von bis zu 80 A und einem Spannungsbereich von bis zu 450 V lässt sich das EVC 80 Hochvoltschütz in Anwendungen mit niedrigerem Strombedarf sowie für das Vorladen und als Hilfsschütz bei Batterien mit höherer Leistung verwenden. Mit einer hermetisch abgedichteten, stickstoffgefüllten Kontaktkammer ausgestattet ...

