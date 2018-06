Die Allianz und die italienische Großbank Unicredit haben eine Vetriebskooperation für Lebens-Sach- und Unfallversicherungen in Zentral- und Osteuropa vereinbart. Wie beide Institute am Dienstag mitteilten, wird die Allianz künftig das Netz von Unicredit nutzen, um Policen in Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Ungarn, Rumänien, Slowenien und der...

Den vollständigen Artikel lesen ...