Natürlich ist WhatsApp ist in unserer heutigen Zeit gar nicht mehr weg zu denken. Man benutzt die App oft schon jeden Tag und bei jedem Ton des Smartphones erwartet man schon eine Nachricht. Ob auf Arbeit, in der Schule oder im Privaten. - Überall wird die App genutzt und das Nutzen wird zudem als normal angesehen. Sogar schon so normal, dass wenn man WhatsApp nicht installiert hat als nicht fortschrittlich gilt. Leider werden durch die kürzliche DSGVO auch Richtlinien und Nutzungsbedingungen ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...