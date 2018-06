Man ist ganz entspannt einfach auf einer Städtetour unterwegs und macht ein paar Selfies mit einem Freund zusammen. Nach der Reise kommt man allerdings aufgrund eines Vorfalls in einen Streit, wodurch die Freundschaft in die Brüche geht. Um dem Unmut darüber Ausdruck zu verleihen, postet man die Bilder der Reise mit dem ehemaligem Freund Bei Twitter mit einem gemeinen Text darunter und mit dem Name. Dies bekommt der ehemalige Freund natürlich mit und fordert einen nun auf das Bild und den Post ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...