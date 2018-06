Paris - Der EuroStoxx 50 ist am Dienstag auf Erholungskurs geblieben. Der Leitindex der Eurozone rückte bis zum Mittag um 0,49 Prozent auf 3486,74 Punkte vor. Die Sorgen vor politischen Turbulenzen in Italien und Spanien hätten in den letzten Tagen etwas nachgelassen, sagten Börsianer. Von Entwarnung aber könne noch keine Rede sein.

Der CAC 40 in Paris legte um 0,44 Prozent auf 5497,20 Punkte zu. In Mailand stieg der Leitindex FTSE MIB um rund 0,5 Prozent. Der Senat stimmt am Abend über die neue populistische Regierung ab.

Für den FTSE 100 ("Footsie") in London hingegen ging es um 0,53 Prozent auf 7700,38 Punkte nach unten. Am Vormittag hatte des Pfund an Wert gewonnen, da sich im Mai die Stimmung ...

