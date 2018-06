Die Investmentfirma Dr. Peters Group findet keinen Käufer für den Riesenflieger. Nun soll der A380 in Einzelteilen zu Geld gemacht werden.

Die Dortmunder Investmentfirma Dr. Peters Group will die beiden Leasingrückläufer Airbus 380-800 in Teilen verkaufen und so die entsprechenden Fonds-Anleger bedienen. Es sei absehbar, dass die Hauptkomponenten, wie etwa das Fahrwerk oder Hilfstriebwerk, sehr schnell verkauft werden können, so dass Anfang 2019 eine erste Auszahlung geleistet werden könne, teilte die Firma am Dienstag mit.

Die Anleger könnten einschließlich der bereits realisierten Währungskursgewinne mit einem Gesamtrückfluss von 145 bis 155 Prozent rechnen. Früheren Schätzungen der Dr. Peters Group zufolge kann alleine für die vier Triebwerke, die per Vertrag vom Vorbesitzer generalüberholt werden müssen, ein Wert von 70 bis 80 Millionen Dollar angesetzt werden.

Singapore Airlines hatte nach zehnjähriger Leasingzeit die beiden Airbus A380 zurückgegeben. Es sei nicht gelungen, mit anderen Gesellschaften wie British Airways, Hi Fly oder Iran Air einen Anschlussleasing-Vertrag zu schließen oder die Flugzeuge zu verkaufen. Daher habe die Firma VAS ...

Den vollständigen Artikel lesen ...