Der Bundesgerichtshof (BGH) hat eine weitere Bankgebühr gekippt. Die Karlsruher Richter entschieden in ihrem Urteil, die sogenannte Zinssicherungsgebühr für unwirksam.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat Verbrauchern beim Abschluss von Darlehensverträgen mit schwankendem Zinssatz den Rücken gestärkt. Die Karlsruher Richter entschieden in einem am Dienstag verkündeten Urteil, dass sogenannte Zinscap-Prämien die Bankkunden in bestimmten Fällen unangemessen benachteiligen (Az. XI ZR 790/16). Betroffene können unter Umständen Geld zurückfordern.

Mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...