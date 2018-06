Hamburg (ots) - Der professionelle und persönliche Umgang mit der mutmaßlichen "Verrohung" gesellschaftlicher Debatten im digitalen Resonanzraum steht im Mittelpunkt des diesjährigen DPRG ZukunftsForums am 28. und 29. Juni 2018 in Hamburg. Das Barcamp des Berufsverbands Deutsche Public Relations Gesellschaft e.V. gastiert zum ersten Mal an der Hochschule Fresenius. Erste Themen der Sessions stehen fest, weitere können von den Teilnehmern vorab oder auch spontan vor Ort angeboten werden.



Verschärfte Töne in sozialen Netzwerken, verbale Angriffe und Hasstiraden in der Anonymität des Internet sind gerade für Berufskommunikatoren - Pressesprecher, Kommunikationschefs und -berater - ein sensibles Thema, das mitunter irritiert und verunsichert. Aber geht die Tradition des sachlichen Diskurses tatsächlich unter? Gibt es wirklich einen direkten Zusammenhang zwischen Onlinekommunikation und Werteverfall? Wenn ja, wie kann professionelle Kommunikation dem entgegensteuern? Ist das überhaupt die Aufgabe von Kommunikatoren? Um diesen Themenkomplex kreisen die Sessions des DPRG ZukunftsForums 2018, die in den vergangenen Monaten vom Veranstalter Medienfachverlag Oberauer kuratiert wurden und Ende Juni an der Außenalster im Barcamp-Format kollegial geteilt werden. Dazu gehören auch weitere Perspektiven auf "Werte in der Digitalisierung": Wie können Organisationen positiv besetzte Werte für sich nutzen? Und lässt sich der Wert von Kommunikation als Organisationsaufgabe effizient messen und sinnvoll evaluieren?



"Erfolgsprinzip Haltung" ist beispielsweise das Thema der Session von Angela Brötel, Leiterin Medienkommunikation und Konzernsprecherin von EnBW, am Beispiel des Rückbaus der Kernkraftwerke. Mit "Haltung und Werten in der politischen Kommunikation" beschäftigt sich Antonia Meyer von 365 Sherpas. Frank Grodzki vom Spezialchemie-Konzern Lanxess beschreibt seinen pragmatischen Ansatz zur Unterstützung der weltweiten Kommunikationsprozesse mithilfe eines Content-Teams ("Newsroom light"), Daniel Hanke (Klenk & Hoursch) beschäftigt sich mit "Corporate Influencern". Beiersdorf-Kommunikationschefin Inken Hollmann-Peters und Cornelia Kunze (Global Women in PR) thematisieren Werte auf dem Weg von Frauen in Führungspositionen. Und Ansgar Zerfaß, Professor am Lehrstuhl für Strategische Kommunikation an der Universität Leipzig, präsentiert exklusiv die Ergebnisse seiner Studie zu den Top-Tools im Kommunikationsmanagement.



Die Keynotes beim DPRG ZukunftsForum 2018 kommen von Blogger und Journalist Richard Gutjahr, der die Wucht von Shitstorms im Netz persönlich erlebt hat, und Peter Kropsch, Geschäftsführer der Deutschen Presse-Agentur. Vier Praxis-Workshops, für die sich die Teilnehmer registrieren können, runden das Programm ab. Die Themen: PR-Texte, Social-Media-Videos, Community Management und Kommunikationstools.



Das DPRG ZukunftsForum 2018 wird präsentiert von Landau Media und von namhaften Hamburger Kommunikationsberatungen als Partner unterstützt. Erwartet werden mehr als 200 Kommunikatoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz - ob DPRG-Mitglied oder nicht. Weitere Informationen gibt es unter www.dprg-zukunftsforum.de.



