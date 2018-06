Hohenlockstedt (ots) -



Die Seele baumeln lassen, frei von Zwängen sein und einfach nur genießen - das bedeutet Urlaub für viele Menschen. Doch bereits die Anreise zum Ferienort kann zum Stolperstein werden: Reisestress, Klimaanlagen, Temperaturunterschiede und Menschenmengen stellen das Immunsystem auf eine harte Probe. Hinzu kommt, dass Menschen dazu neigen krank zu werden, wenn die Entspannung einsetzt. Die mit Abstand häufigste Folge: Der Hals beginnt zu kratzen, die Nase läuft, es kündigt sich eine Erkältung an. Jetzt gilt es schnell zu handeln um die Ausbreitung der Erkältung einzudämmen. Der pflanzliche Schleimlöser GeloMyrtol forte setzt genau hier an: GeloMyrtol forte befreit die Atemwege spürbar ab der ersten Kapsel und kann die Erkältung im Keim ersticken - damit der Urlaub wieder im Vordergrund steht.



Ob die Reise in die Ferne führt oder die Schönheit des eigenen Landes zum Ziel hat, eines ist immer gleich: Den Urlaub möchte man unbeschwert genießen können. Schnupfennase, Druckkopfschmerz und Husten sind hier fehl am Platz. Die Realität sieht leider anders aus. Erkältung ist mit Abstand die häufigste Erkrankung im Urlaub. Der DAK-Urlaubsreport 2017 zeigt: 45 Prozent der Kranken im Sommerurlaub haben eine Erkältung. Ein Erkältungsmedikament sollte deswegen Standard in jeder Reiseapotheke sein.



Kopf dicht, Nase zu, Husten - das muss nicht sein



Gut beraten ist, wer schnell zu dem pflanzlichen Schleimlöser GeloMyrtol forte greift. Die frühzeitige Einnahme kann verhindern, dass sich die Erkältung verschlimmert. Der typische Erkältungsverlauf von Halskratzen und Schnupfen gefolgt von Husten kann so verkürzt, Verschlimmerungen wie Druckkopfschmerzen, Nasennebenhöhlenentzündungen und Bronchitis verhindert werden. GeloMyrtol forte wirkt wie eine Inhalation von innen: Es löst den Schleim, hemmt die Entzündung und fördert den Heilungsprozess. Damit Sie im Urlaub auch wortwörtlich durchatmen können.



