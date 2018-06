Ein ganz normaler Tag bricht an und man entscheidet sich, mal wieder zum Friseur zu gehen.Die Friseurin ist so begeistert von der später entstandenen Frisur und fragt ob sie ein Foto machen darf für Schulungszwecke. So können sich ihre Azubis ganz einfach weiter zu bilden. Aus Freude darüber, wie die Frisur gelungen ist und sich an das Gesicht anschmiegt, willigt man ein und es werden fix ein paar Fotos vor einer Leinwand von links, rechts, vorne, hinten und oben gemacht. Einen Monat später ... (Robert Sasse)

