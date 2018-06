Ein alltägliches Beispiel für einen schnellen finanziellen Ruin durch eine Missachtung der DSGVO ist schon mit einem einfacher einfachen geselligen Runde in die Lieblingskneipe getan: Gemütlich sitzt man mit ein paar Freunden und Bekannten in der Stamm Eckkneipe. Alle sind gut Gelaunt und lachen und trinken gemeinsam. Auch der ein oder andere Kalauer fällt ab und zu und zu späterer Stunde kommt man auf die glorreichen Idee, dass so eine ausgelassene Runde doch in Bildform fest gehalten werden ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...