Apple-Mitbegründer Steve Wozniak ist ein Befürworter von Bitcoin. In einer kürzlichen Rede unterstützte er den Gründer von Twitter, Jack Dorsey, insbesondere in seinen Ausführungen zur Zukunft von Krypto und Bitcoin. Als Square- und Twitter-Vorsitzende Jack Dorsey auf seine jüngsten Kommentare angesprochen haben, drückte er auf der Konsensus-Konferenz 2018 in New York seine Hoffnungen für die Zukunft aus: "Ich hoffe, dass Bitcoin eine Heimatwährung für das Internet wird." In seinem neuesten Statement ...

Den vollständigen Artikel lesen ...