DAX - Der Befreiungsschlag

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Der Dax steigt heute Morgen nach guten Vorgaben aus Übersee kräftig an und überwindet den kurzfristig relevanten Widerstand bei 12.805 Punkten - ein wichtiger Befreiungsschlag.

Mit der starken Wall Street im Rücken wird nun heute Vormittag endlich per Stundenschlusskurs die 12.805 Punkte-Marke überwunden. Dadurch wurde direkt weiteres Potenzial in den Bereich 12.880 bis 12.900 Punkte generiert.

Mit dem heutigen Ausbruch am Morgen ist der Weg des geringsten Widerstands kurzfristig aufwärts. Die Bären haben ihre Chance erst einmal verspielt und kommen erst bei einem Rücksetzer unter 12.800 Punkte wieder ins Spiel. Bis dahin ist eine Fortsetzung Richtung 12.900 Punkte und danach potenziell 13.000 Punkte und höher zu favorisieren.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 16.05.2018 - 04.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2013 -01.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

