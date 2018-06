(shareribs.com) Chicago 05.06.18 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich am Montag deutlich leichter. Der andauernde Handelsstreit mit China ziehen die Sojabohnen nach unten. Mais und Weizen korrigierten ebenfalls deutlich. Juli-Mais verlor 10,75 Cents auf 3,8075 USD/Scheffel. Der Kontrakt ist zum Wochenauftakt auf das geringste Niveau seit zwei Monaten gefallen. Das relativ gute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...