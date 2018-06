Berlin (ots) -



Wer einsam stirbt, muss nicht alleine begraben werden. Das Bestattungsunternehmen November vermittelt jetzt auch Grabgemeinschaften für alleinstehende Menschen. Mit diesem Angebot reagiert das Unternehmen auf die Ängste älterer Kunden, nach dem Tod mit niemandem das Grab teilen zu können.



"Die Partnervermittlung für Gemeinschaftsgräber ist ein Teil unserer Bestattungsvorsorge", erklärt Christoph Basner, Mitgründer und Geschäftsführer von November. "Bei uns kann sich jeder eintragen, der nicht alleine begraben werden möchte. Wir gleichen die Präferenzen ab und wenn es zusammen passt, stellen wir den Kontakt her. Auf diese Weise vermitteln wir Grabgemeinschaften für die Ewigkeit." "Auch der Kostenaspekt ist nicht zu vernachlässigen", ergänzt Robin Klemm, ebenfalls Mitgründer und Geschäftsführer. "Ein Partnergrab ist wesentlich günstiger zu erwerben als zwei Einzelgräber."



38 Prozent der Bundesbürger macht beim Thema Tod vor allem der Gedanke Angst, allein zu sein. Gleichzeitig leben heute über 30 Prozent aller Personen ab 60 in Single-Haushalten. Die Sorge um ein einsames Grab stellt für viele ältere Menschen daher ein akutes Problem dar.



Auch Christa J. (77), eine alleinstehende November-Kundin aus Berlin, kannte niemanden, der mit ihr die letzte Ruhestätte teilt. "Jetzt vermittelt mir November einen Partner fürs Gemeinschaftsgrab. Ich finde es toll, dass man dort so aufmerksam zuhört und die Wünsche der Kunden ernst nimmt. Es ist ein tröstlicher Gedanke, dass ich nach meinem Tod einen Vertrauten an meiner Seite haben werde", so Christa J.



Das bundesweit tätige Unternehmen November ist Pionier in der Digitalisierung des Bestattungs- und Vorsorgemarktes. Es bietet umfassende Beratung und ein breites Angebot an Produkten auf seiner Website. Die telefonische Beratung erfolgt durch qualifizierte und erfahrene Kundenberater. Bei der Umsetzung von Bestattungswünschen kooperiert das Unternehmen mit persönlich ausgewählten, renommierten Bestattungshäusern vor Ort und garantiert so einen gleichbleibend hochwertigen Service in ganz Deutschland. November hat sich darauf spezialisiert, individuelle Vorsorge- und Bestattungswünsche zu realisieren. Individualität im Leben und nach dem Tod - die Geschäftsidee von November. Das Unternehmen wurde von Robin Klemm und Christoph Basner in Berlin gegründet. November ist als einziges deutsches Bestattungsunternehmen TÜV-zertifiziert; der TÜV Süd bewertet die Kundenzufriedenheit mit 1,3.



