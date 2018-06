Berlin (ots) - Der Filmstar im 'Business Punk'-Interview über Jurassic Parc, Steven Spielberg und die Leidenschaft für Musik / Gehöre nicht zu denen, die unter der Last des Ruhms leiden / Mit 65 das Leben jeden Tag aufs Neue genießen



Berlin, 5. Juni 2018 - Ob beim Morgen-Yoga mit seiner Frau, einer ehemaligen Bodenturnerin und Trapezartistin, dem Klavierspielen in seiner Jazzband, der Beschäftigung mit seinen drei und eineinhalb Jahre alten Kindern oder der Schauspielerei, für Jeff Goldblum ist es im Moment die schönste Zeit des Lebens. "Mit 65 genieße ich mein Leben jeden Tag aufs Neue" sagte der US-amerikanische Filmstar (Jurassic Parc / Independence Day) dem Business-Lifestyle-Magazin 'Business Punk' (Ausgabe 3/2018, EVT 7. Juni). "Ich bin nämlich das, was man einen Late Bloomer nennt. Und für einen Spätentwickler habe ich es wirklich weit gebracht."



Jeff Goldblum hat keine Last mit dem Ruhm. Im Gegenteil: "Mir ermöglicht die Schauspielerei schon lange ein sehr angenehmes und erfülltes Leben." Ihm ginge es nicht darum, am besten Tisch im Restaurant zu sitzen oder in eine TV-Talkshow eingeladen zu werden. Er müsse allerdings zugeben: "Da bin ich gern der Chili auf dem Käse." Wirklich zählen würde jedoch nur, wenn er jemand glücklich gemacht hätte.



Die Schauspielerei hätte ihn zu einem Menschen gemacht, der gern spielt und so zu tun, "als sei ich ein anderer Mensch - wenn eine Kamera auf mich gerichtet ist", sagte er 'Business Punk'. Dabei sei es völlig egal, ob in einem Independent Movie oder Blockbuster wie jetzt Jurassic World, in dem er eine wunderbare Zeit gehabt hätte. Auch wenn Steven Spielberg nicht selbst Regie geführt hätte, "spürt man seine Handschrift. Seinen Atem". An den Filmen, an denen Spielberg beteiligt sei, herrsche am Set eine ganz besondere, freundlich-entspannte Atmosphäre. Allerdings habe er die Erfahrung gemacht, "dass die wirklich guten Regisseure meist auch sehr einfühlsam mit ihren Schauspielern umgehen". Das träfe auf Spielberg absolut zu.



Ein Nebeneffekt der Schauspielerei sagte Goldblum im 'Business Punk'-Interview, sei das Spielen und Improvisieren mit seiner Jazzband "Mildred Snitzer Orchestra". Nach seinen musikalischen Anfängen mit klassischem Klavierunterricht habe er erst relativ spät das Spielerische entdeckt: "Es ist seitdem eine große Bereicherung, die ich sicher nicht hätte, wenn ich nicht Schauspieler geworden wäre."



