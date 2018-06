(NEU: Börsengang Akasol, Details zu Homes & Holiday)

=== Home24 SE (Großaktionär: Rocket Internet) Erstnotiz: 15.06.2018 Branche: Onlinemöbelhandel Unternehmenssitz: Berlin Segment: Prime Standard Zeichnungsfrist: 4. bis 13. Juni 2018 Bookbuildingspanne: 19,50 bis 24,50 Euro Emissionsvolumen: angestrebter fixer Erlös von 150 Millionen Euro, bis zu 7,69 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung plus Greenshoe Greenshoe: 1,154 Millionen Aktien EUR 150 Millionen Konsortialführer: Berenberg, Citigroup, Goldman Sachs International als Joint Global Coordinator und Joint Bookrunner ISIN: DE000A14KEB5 WPKN: A14KEB Knorr-Bremse AG Erstnotiz: eventuell Sommer oder Herbst 2018 Branche: Bremssysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge Unternehmenssitz: München Unternehmensbewertung: geschätzt rund 8 Milliarden Euro Konsortialführer: voraussichtlich Deutsche Bank, JP Morgan und Morgan Stanley ISIN: DE0007292104 WPKN: 729210 Takko Fashion Erstnotiz: möglicherweise bereits im 2. Quartal 2018 Branche: Modeeinzelhandel Unternehmenssitz: Telgte Akasol GmbH (künftig Akasol AG) Branche: Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriesystemen Unternehmenssitz: Darmstadt Segment: Prime Standard Konsortialführer: Citigroup und Commerzbank als Joint Global Coordinators sowie Bankhaus Lampe als Joint Bookrunner Biontech (Beteiligung des Risikokapitalgebers MIG) Erstnotiz: 2018 oder 2019 Branche: Biotechnik Unternehmenssitz: Mainz FCR Immobilien AG Erstnotiz: "2018 oder später eine mögliche Option" Branche: Kauf und Betrieb von Fachmarkt- und Einkaufszentren Unternehmenssitz: München Novomatic Erstnotiz: eventuell 2018 (ursprünglich 2. Halbjahr 2017) Branche: Glücksspieltechnik Unternehmenssitz: Gumpoldskirchen/Österreich 1&1 Internet SE (United-Internet-Sparte Business Applications) Erstnotiz: 2018 oder später Branche: Software Signa Sports Group (Sport-Sparte der österreichischen Signa Holding, der u.a. Karstadt gehört) Erstnotiz: 2018 oder bis Mitte 2019 Branche: Sport-Handelsgeschäfte Unternehmensbewertung: geschätzt 1 Milliarde Euro E-Seven Systems International Kommanditaktiengesellschaft Erstnotiz: 2018 Branche: Batteriespeicher-Lösungen Unternehmenssitz: Vaduz (Liechtenstein) Emissionsvolumen: geplant Aktien im Wert von 100 Millionen Euro Homes & Holiday AG Erstnotiz: 3. Juli 2018 Branche: Franchise-Immobilienmakler für Ferienimmobilien Unternehmenssitz: München Segment: m:access der Münchener Börse Zeichnungsfrist: 5. bis 21. Juni 2018 Bookbuildingspanne: fixer Emissionspreis von je 2,50 Euro Emissionsvolumen: angestrebter Erlös von bis zu 5 Millionen Euro, bis zu 2 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung Unternehmensbewertung: geschätzt im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich Konsortialführer: GBC AG und der GBC Kapital GmbH ISIN: DE000A2GS5M9, junge Aktien: DE000A2LQ108 WPKN: A2GS5M, junge Aktien: A2LQ10 Volkswagen Truck & Bus GmbH (künftig Volkswagen Truck & Bus Holding) Erstnotiz: Börsengang Option, grundsätzlich ab 2019 möglich Branche: Nutzfahrzeuge Unternehmenssitz: Braunschweig (künftig München) Digital Commerce (Bereich von Prosiebensat1) Erstnotiz: eventuell bis Frühjahr 2019 Branche: E-Commerce (u.a. Vergleichsportal Verivox, Partnerbörse Parship) Unternehmenssitz: München Vibracoustic (Tochter des Freudenberg-Konzerns) Erstnotiz: Börsengang ist Option, in keinem Fall bereits 2018 Branche: Schwingungstechnik mit Lagern, Federn und Dämpfern für Pkw und Lkw Unternehmenssitz: Darmstadt Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG Erstnotiz: offen Branche: Gewerbeimmobilien Unternehmenssitz: Eschborn OD-OS GmbH (Beteiligung des Risikokapitalgebers MIG) Erstnotiz: offen Branche: Medizintechnik Unternehmenssitz: Teltow Westwing Home & Living GmbH (Großaktionär: Rocket Internet) Erstnotiz: offen Branche: Online-Möbelhändler Unternehmenssitz: München Awin AG (gemeinsame Tochter von Axel Springer und United Internet) Erstnotiz: offen Branche: Affiliate-Marketing (Zusammenbringen von Werbetreibenden und Werbeträgern im Internet) Unternehmenssitz: Berlin ISIN: DE0005002497 WPKN: 500249 Erwin-Hymer-Gruppe (EHG) Erstnotiz: Börsengang ist Option Branche: Wohnwagen und Wohnmobile Unternehmenssitz: Bad Waldsee Ottobock Erstnotiz: nach 2020 Branche: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel Unternehmenssitz: Duderstadt/künftig Berlin Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 3 Milliarden Euro Wintershall Dea (nach geplanter Fusion von Wintershall und Dea) Erstnotiz: frühestens Frühjahr 2020 Branche: Öl und Gas Unternehmenssitz: Kassel / Hamburg Unternehmensbewertung: geschätzt 14 Milliarden Euro alle Angaben ohne Gewähr ===

