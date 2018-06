MÜNCHEN (Dow Jones)--Siemens wird in Großbritannien ein Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerk mit 840 Megawatt Leistung bauen. Auftraggeber für das 350 Millionen britische Pfund teure, schlüsselfertige Projekt ist der schottische Versorger SSE, wie Siemens mitteilte. Der Bau des Kraftwerks Keadby 2 in Lincolnshire werde im Sommer begonnen, 2022 soll es als Ersatz für alte Kohlekraftwerke in den Betrieb gehen. Anschließend liefert Siemens für 15 Jahre den Service.

In dem Kraftwerk wird erstmals eine Siemens-Gasturbine der SGT-9000HL-Klasse für die Netzfrequenz 50 Hertz zum Einsatz kommen. Dabei handelt es sich um eine Turbine der neuesten Generation, die Wirkungsgrade jenseits von 63 Prozent erreichen soll. SSE verspricht sich von der Siemens-Anlage eine Halbierung des Ausstoßes von Kohlendioxid bei der Stromerzeugung gegenüber der Kohleverstromung.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/rio

(END) Dow Jones Newswires

June 05, 2018 06:16 ET (10:16 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.