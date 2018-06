Die Wall Street wird am Dienstag zum Start im Plus erwartet. Getragen wird die Aufwärtsbewegung vor allem vom Technologiesektor, der bereits am Vortag Stärke gezeigt hatte und der auch am Dienstag in Asien und Europa den Märkten voranläuft. Am US-Markt hatte der technologielastige Nasdaq-Composite erstmals seit drei Monaten einen neuen Schlussrekord erreicht. Die Anleger nähmen gegenwärtig Geld in die Hand, um in die rasch wachsenden Unternehmen des Sektors zu gehen, heißt es am Markt. Damit hätten sich die jüngsten Zweifel am Wachstum der Wirtschaft zunächst einmal verflüchtigt. Vor allem enttäuschende Daten aus der Eurozone und die von den USA forcierten Handelsstreitigkeiten hatten die Anleger an die Seitenlinie geschickt.

Tesla verlieren vorbörslich 0,8 Prozent. Der Elektroautobauer hat einem Bericht zufolge 150 Millionen US-Dollar für Material ausgegeben, das anschließend verschrottet wurde. Tesla reagierte auf den Bericht und nannte die Summe "übertrieben". Starbucks geben vorbörslich 1 Prozent ab. Howard Schultz zieht sich als Chef bei der US-Kaffeehauskette zurück und schürt damit Spekulationen über eine mögliche US-Präsidentschaftskandidatur. Der 64-Jährige hatte Starbucks von einem kleinen Coffeeshop in Seattle zu einem Weltkonzern ausgebaut.

Ascena Retail Group dürften unter Druck geraten. Die Muttergesellschaft der Modemarken Ann Taylor und Lane Bryant verschreckt Anleger mit dem Ergebnisausblick auf das vierte Quartal, der deutlich unter der Marktschätzung ausfiel. Zudem schrieb das Unternehmen in der dritten Periode weiterhin Verluste. Smartsheet klettern dagegen um 1,8 Prozent. Der Cloud-Software-Anbieter verdoppelte zwar in der abgelaufenen Periode den Fehlbetrag. Analysten hatten auf bereinigter Basis allerdings mit Schlimmerem gerechnet. Der Umsatz sprang um 63 Prozent an.

