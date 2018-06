Erfurt (ots) - "Die beste Klasse Deutschlands" (hr/ARD/KiKA) feierte am 19. März 2008 Premiere beim Kinderkanal von ARD und ZDF. Um in diesem Jahr noch mehr Spaß, Spannung und Experimentelles zu bieten, wurden die Wochenfinale des größten nationalen Schülerquiz auf 60 Minuten verlängert. Die Zuschauer honorierten den Einsatz mit einer hohen Sehbeteiligung und verhalfen dem Erfolgsformat zu einem durchschnittlichen Marktanteil von 25,4 Prozent.*¹



Staffelende mit Bestquoten



Den Höhepunkt der Staffel, das Superfinale am 26. Mai 2018 im Ersten bei Check Eins, verfolgten sogar 30,9 Prozent der Drei bis 13-Jährigen. Auch die Wiederholung bei KiKA zum Kindertag am 1. Juni um 19:30 Uhr lockte 15,6 Prozent*2 der Zuschauer an den Bildschirm. Die Online-Seiten diebesteklassedeutschlands.de waren ebenfalls sehr gefragt und erzielten rund 263 Tausend Visits*3.



KiKA ist Marktführer im Mai



Mit 17,2 Prozent*4 schließt KiKA den Monat Mai als Marktführer ab. Neben dem erfolgreichen Schülerquiz trugen dazu auch weitere Premieren und Ausstrahlungsstarts bei. Neue Folgen von "Lilys Strandschatz Eiland" (KiKA) und "Schmatzo" (ZDF) erzielten Marktanteile von durchschnittlich 26,1 und 10,9 Prozent. Auch die Premiere der Doku-Challenge "Alarm - die jungen Retter" (SWR) konnte sich auf dem Sendeplatz 20:10 Uhr mit bis zu 19,4 Prozent bei den Drei- bis 13-Jährigen behaupten.*5



Quelle TV-Quoten: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK, DAP, Nielsen, ANKORDATA; videoSCOPE 1.1, Marktstandard: TV, Basis, sofern nicht anders vermerkt: Marktanteil {TV} in %, Kinder 3-13 Jahre; Stand: 04.06.2018, 01.-03.06. vorläufig gewichtet.



1 KiKA, Die beste Klasse Deutschlands 2018, 30.04.-25.05.2018, montags bis freitags, 19:25/19:30 Uhr, 20 Folgen.



2 Das Erste, Die beste Klasse Deutschlands, 10:00 Uhr. KiKA, Die beste Klasse Deutschlands 2018 - Das Superfinale.



3 Quelle: DAx/comScore, 30.04.-02.06.2018, Basis: Visits.



4 01.05.-31.05.2018, KiKA, 06-21 Uhr.



5 KiKA, Lilys Strandschatz Eiland, 27.04.-21.05.2018, täglich 18:40 Uhr, 47 Folgen und Schmatzo - Kochen mit WOW, 05.05.-26.05.2018, samstags, 11:45 Uhr, 4 Folgen und KiKA, Alarm - die jungen Retter, 07.-10.05.2018, montags bis donnerstags, 20:10 Uhr, 4 Folgen, hier: Folge vom 09.05.2018.



