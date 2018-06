Bad Nauheim (ots) - Zur Fußball-WM 2018 bietet das Deutsche Institut für Sporternährung e.V. und die Sportklinik Bad Nauheim Journalisten und Redakteuren einen ganz besonderen Service: Ausgewählte Experten der Fachgebiete Orthopädie, Kardiologie, Trainingswissenschaft und Ernährung stehen als Ansprechpartner zur Verfügung, wenn es darum geht, Fragen zur Fitness, Gesundheit und zum Essen und Trinken rund um die Nationalmannschaft zu klären und verständlich aufzubereiten. Die Fußball-WM 2018 in Russland steht vor der Tür. Vom 14. Juni bis 15. Juli 2018 hat "Die Mannschaft" die Möglichkeit, ihren WM-Titel zu verteidigen. Mit 27 Spielern ist das DFB-Team in die heiße Vorbereitungsphase auf die WM in Russland gestartet. Und bereits jetzt sind viele Fragen zur Fitness, Gesundheit und zum Essen und Trinken rund um die Nationalmannschaft zu klären.



Die Sportklinik Bad Nauheim und das Deutsche Institut für Sporternährung e.V. auf dem Campus der Sportklinik Bad Nauheim stehen Ihnen gern für Ihre Fragen und Berichterstattungen zu den Kernbereichen Orthopädie, Kardiologie, Trainingswissenschaft und Ernährung zur Verfügung.



Ausgewählte Experten der genannten Fachgebiete sind Ihre Ansprechpartner, wenn Hintergründe verständlich aufbereitet, Themen interdisziplinär dargestellt oder Maßnahmen des Profisports als sinnvolle Empfehlungen in den Breiten- und Freizeitsport umgesetzt werden sollen.



Als Medienvertreterin und -vertreter, ob Print, Digitale Medien, Hörfunk oder TV, erreichen Sie bereits im Vorfeld und während der Fußball-Weltmeisterschaft und auch im Anschluss an das Turnier schnell und direkt den richtigen Ansprechpartner / die richtige Ansprechpartnerin im Deutsches Institut für Sporternährung e.V. auf dem Campus der Sportklinik Bad Nauheim, In der Aue 30-32, 61231 Bad Nauheim, www.dise.online



OTS: Deutsches Institut für Sporternährung e. V. in der Sportklinik Bad Nauheim newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121437 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121437.rss2



Pressekontakt: Günter Wagner Diplom Oecotrophologe Mitglied des DiSE Vorstands g.wagner@dise.online



Uwe Schröder Diplom Oecotrophologe u.schroeder@dise.online