Am Himmel über London hingen am 14. Juni 2017 dichte Rauchschwaden: Der Grenfell-Tower brannte. Ein Jahr später rekonstruiert ZDFinfo in "Todesfalle Hochhaus - Der Brand im Grenfell-Tower" am Donnerstag, 7. Juni 2018, 20.15 Uhr, die Ereignisse jener Schicksalsnacht. Denn wie das Wohnhaus zur Flammenhölle werden konnte, in der über 70 Menschen ihr Leben verloren, ist bis heute nicht restlos aufgeklärt. Feuerwehrleute, Brandschutzexperten und ein Überlebender kommen in der Dokumentation zu Wort. Außerdem wird die Frage aufgeworfen, ob ein derartiges Inferno auch in Deutschland denkbar ist.



Ein Jahr nach der Katastrophe im Grenfell-Tower streiten die Überlebenden, die Hinterbliebenen, die Stadtverwaltung und die Regierung noch immer um die Verantwortlichkeit. Was bleibt, sind viele Fragen: Wie konnte das Feuer binnen weniger Minuten die Fassade hochschießen? Warum wurden die zuvor geäußerten Beschwerden über die mangelnden Brandschutzvorrichtungen nicht gehört?



Auch in Deutschland war die Verunsicherung nach der Tragödie groß, Wohnblöcke wurden evakuiert. Die Regierung kündigte flächendeckende Fassadenprüfungen an. Da hierzulande allerdings anders gebaut werde, habe ein solches Feuer ohnehin keine Chance, hieß es. Doch weiß man wirklich, wie es um mögliche Brandgefahren in deutschen Wohnblöcken steht?



ZDFinfo wiederholt "Todesfalle Hochhaus - Der Brand im Grenfell-Tower" am Mittwoch, 13. Juni 2018, 12.30 Uhr und 1.15 Uhr, sowie am Donnerstag, 14. Juni 2018, 6.15 Uhr, am Freitag 13. Juli 2018, 7.00 Uhr, und am Samstag, 14. Juli 2018, 7.30 Uhr.



