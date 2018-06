Die Baby- und Kinderausstatter profitieren von steigenden Geburtenzahlen - zumindest dann, wenn sie sich auf die Wünsche der Eltern einlassen. Für die wird das Kind inzwischen zu einem Projekt der Selbstoptimierung.

Holper-Stolper-Strecke nennt Petra Triphan den Teststreifen zwischen den Kinderwagen. Inmitten des Babyfachgeschäfts rollt ein junger Vater gerade das Modell Viper 4 des Herstellers ABC Design schwungvoll über Schotter, Holz und Steine. Mit seinen großen Lufträdern meistert der Wagen die Strecke problemlos, der Kunde wirkt zufrieden: "Der Kinderwagen muss einiges aushalten", sagt er. "Ich will damit ja auch joggen gehen." Dann fängt sein erstes Kind an zu schreien - Beratungspause.

Nachdem der Kleine gefüttert und die Windel gewechselt ist, klappt das junge Paar den Wagen ein paar Mal auf und zu. Später legt es ihn testweise in den Kofferraum. "Den nehmen wir." Kosten: 630 Euro. Verkäuferin Triphan lächelt, für sie ist das Alltag. Seit 30 Jahren berät sie Eltern bei der Ausstattung ihrer Kleinsten. "Der Kinderwagen ist ein Statussymbol", sagt die 50-Jährige. "Den testen die Kunden immer besonders sorgfältig."

Was an diesem Samstagvormittag in der Babyone-Filiale in Freudenberg im Siegerland passiert, spricht Bände: Eltern hinterfragen genau, was sie für ihre Kinder kaufen, setzen auf hochpreisige Qualität und neueste Technik. Bequem muss es sein, sicher und gesund. Die Industrie will auf diese Ansprüche reagieren: Kinderwagen mit Ladestation fürs Smartphone und robusten Reifen für den Waldlauf, massive und mitwachsende Möbel, nachhaltig produzierte Biosnacks.

Hang zur SelbstoptimierungNur das Beste scheint für Eltern und Kind gut genug. Mit Fürsorge allein hat das nicht mehr viel zu tun. Unternehmen, die sich auf den Trend zum Hochpreiskonsum für den Nachwuchs einlassen, profitieren - auch, weil die Geburtenzahl hierzulande stark steigt. Wer an alten Wertvorstellungen festhält, läuft im Milliardenbusiness ums Baby den anderen hinterher.

Der Kaufrausch zum Wohl des Nachwuchses ist vor allem eine Projektionsfläche der inneren Haltung von Mama und Papa. "Eltern zwischen 30 und 40 Jahren wollen fit und gesund bleiben und das Beste aus ihrem Leben herausholen", sagt Gesellschaftsforscher Axel Dammler. Der Geschäftsführer des Münchner Marktforschungsinstituts Iconkids & Youth beschäftigt sich mit der Lebenssituation von Eltern. "Dieser Hang zur Selbstoptimierung", sagt Dammler, "wird auch auf das Kind übertragen. Die Neugeborenen werden regelrecht zu einem Projekt der Eltern gemacht."

Für Baby- und Kinderausstatter ist das ein großes Geschäft. 2016 machte die Branche laut Kölner Institut für Handelsforschung (IFH) sieben Milliarden Euro Umsatz - elf Prozent mehr als 2012. Weiteres Wachstum ist garantiert, denn 2016 wurden hierzulande mehr als 792 000 Kinder geboren, fast ein Fünftel mehr als 2011. Insbesondere Frauen im Alter zwischen 30 und 37 Jahren bekommen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wieder häufiger Kinder. "Das ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...