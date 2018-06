Als Warren Buffett versuchte, eine Investition von 3 Mrd. US-Dollar in Uber Technologies vorzunehmen, sagte das Mitfahr-Unternehmen Nein, Danke. Bloomberg meldete, dass Berkshire Hathaway (WKN:854075) (WKN:A0YJQ2) eine Wandelanleihe in Höhe von "weit über 3 Mrd. US-Dollar" vorschlug. Buffett mag diese Art von Geschäften. Wenn der Kreditnehmer (Uber) erfolgreich ist und die Aktie steigt, kann der Kreditgeber (Berkshire) am Aufwärtstrend teilnehmen, indem er die Schuld in Eigenkapital umwandelt. Man kann sich das als ein Darlehen vorstellen, das das Potenzial hat, eine aktienähnliche Rendite zu erwirtschaften, während es viele der Schutzfunktionen bietet, ein Gläubiger zu sein, anstatt ein Eigentümer. Berkshire Hathaway machte ...

