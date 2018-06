Investoren haben verschiedene Strategien, die sie einsetzen, um Geld am Aktienmarkt zu verdienen. Eine beliebte Strategie ist Wachstumsaktien zu kaufen. Das sind Unternehmen, deren Gewinne (oder Umsätze) schneller als der Durchschnitt wachsen. Unternehmen, die dies lange Zeit durchhalten, erhalten in der Regel einen höheren Aktienpreis. Damit können ihre Investoren durch die Wertsteigerung viel Geld verdienen. Aber wie finden Investoren Wachstumsaktien? Hier sind verschiedene Methoden, die ich verwende, um Unternehmen zu finden, die vor ihrem Durchbruch stehen. Was ist eine Wachstumsaktie? Eine Wachstumsaktie ist ein Unternehmen, dessen Gewinne (oder Umsätze) schneller wachsen sollen als der Durchschnitt der Unternehmen derselben Branche oder ...

