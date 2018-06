Im ersten Vierteljahr 2018 haben die Aktiengesellschaften deutlich besser verdient als ursprünglich erwartet - und die Aussichten für den Rest des Jahres haben sich ebenfalls aufgehellt. Die Unternehmensgewinne bilden damit an den Aktienmärkten ein starkes Gegengewicht zu den politischen Krisen.Um beeindruckende 26,4% haben die Gewinne im US-Leitindex S+P 500 in den ersten drei Monaten zugelegt - vor ein paar Wochen waren "nur" gut 20% erwartet worden. Mit 78% hat laut den Datensammlern von Thomson Reuters I/B/E/S zudem die überwiegende Mehrzahl der Unternehmen die Erwartungen der Analysten übertroffen. Für die restlichen drei Quartale sind die Schätzungen daraufhin ebenfalls nach oben angepasst worden, sie betragen jeweils um die 20% Plus. 2018 könnte damit in ...

