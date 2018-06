Luxemburg (ots/PRNewswire) -



Jamendo hat ein neues Plugin für Adobe Creative Cloud vorgestellt, mit dem Content-Ersteller auf den Firmenkatalog mit mehr als 200.000 tantiemenfreien Tracks zugreifen können, ohne dafür den Adobe-Workspace verlassen zu müssen.



Mit seinem brandneuen Musiksuche-Plugin für Adobe® Creative Cloud® - inklusive Unterstützung für Adobe Audition® - hat Jamendo über seinen Lizenzierungsdienst einen weiteren Meilenstein bei seiner Mission erreicht, unabhängigen Musikschaffenden die Möglichkeit zu geben, ihre tantiemenfreie Musik auf effiziente Weise an jeden interessierten Content-Ersteller zu lizenzieren.



In der Musikbranche ist es ein bekanntes Paradox: Die Ersteller von Multimedia-Inhalten suchen nach der passenden Musik für ihre Projekte, und das zeitnah und kosteneffizient. Dem gegenüber stehen unabhängige Musikschaffende, die nach neuen Wegen zur Verbreitung und Bewerbung ihrer Produkte sowie Einnahmequellen suchen.



Jamendo erhebt den Anspruch, weit mehr als eine extrem nützliche Suchmaschine für anspruchsvolle Musik zu sein. Es will eine Brücke zwischen Musikern und der Industrie schlagen, von der beide Seiten profitieren - die Musiker durch eine neue Einkommensquelle und die Content-Ersteller durch kosteneffektiven Zugang zu einer riesigen Musiksammlung. Für Jamendo Licensing ist es ein weiterer Schritt bei der Erfüllung seiner Vision einer digital vernetzten kreativen Welt ohne gesetzliche oder physische Barrieren.



"Kreativität ist das Produkt eines inspirierenden, bereichernden Umfelds", sagt Emmanuel Donati, Geschäftsführer von Jamendo. "Mit diesem Plugin wollen wir die Arbeit von Creators erleichtern, indem sie unseren Katalog auf einfache Weise durchsuchen, die Musik benutzen und sich von ihr inspirieren lassen können."



Dieser Fokus auf Kreativität wird auch von Adobe geteilt: "Wir sind unentwegt auf der Suche nach Wegen, wie wir Kreativschaffenden dabei helfen können, Zeit zu sparen und ihre Workflows zu optimieren", sagte Sue Skidmore, Leiterin des Bereichs Partnerbeziehungen bei Adobe Professional Video. "Mit dem neuen Musik-Plugin für Adobe Creative Cloud - einschließlich Adobe Audition - bietet Jamendo Content-Creators schnellen Zugriff auf einen riesigen Musikkatalog."



Letztendlich geht es bei solchen wegweisenden Innovationen darum, den kreativen Prozess für uns alle zu einem positiven Erlebnis zu machen. Das neue Plugin wird daher von Content-Erstellern weltweit mit Freude begrüßt. Damit beginnt ein neues Zeitalter für Musiker und die Kreativindustrie, für aufstrebende Künstler und Weltmarken gleichermaßen.



Das neue Plugin finden Sie hier (https://www.adobeexchange.com/creativecloud.details.20883.html).



Informationen zu Jamendo



Jamendo ist der weltweit größte kostenlose digitale Musikdienst. Auf Jamendo Music, einer globalen Community für unabhängige Musik, teilen 40.000 Künstler mehr als 500.000 Songs, die kostenfrei gestreamt und heruntergeladen werden können. Jamendo Licensing, die tantiemenfreie digitale Musikbörse, unterstützt unabhängige Künstler, indem ihre Songs für die kommerzielle Nutzung lizenziert werden (Film, TV, Werbung, Hintergrundmusik in Geschäften usw.) und sie einen fairen Umsatz erhalten.



