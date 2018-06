Frankfurt (ots) - AppDynamics, ein Unternehmen von Cisco und Marktführer im Bereich Application Intelligence, stellt sein neues Software-as-a-Service-Angebot (SaaS) für die europäische Amazon Web Services-Region (AWS) (Frankfurt) vor. Europäische Unternehmen können jetzt ihre digitale Transformation mit AppDynamics und AWS beschleunigen, während sie gleichzeitig uneingeschränkte Kontrolle über ihre Monitoring-Daten behalten.



Um mit dem neuen Tempo der digitalen Wirtschaft und den ständig steigenden Kundenerwartungen Schritt halten zu können, müssen Anwendungen heute leistungsfähiger und ausgereifter sein als jemals zuvor. Klar ist dabei, dass Echtzeit-Monitoring die Leistung dieser neuen und verbesserten Anwendungen mit dem erwünschten Kundenerlebnis in Einklang bringen muss, um den Erfolg der Unternehmen bei der digitalen Transformation entscheidend zu unterstützen. "Mit dem neuen europäischen SaaS-Angebot von AppDynamics können Unternehmen das Beste aus beiden Welten nutzen - Zugang zu SaaS-basiertem Monitoring auf Weltklasse-Niveau mit hoher Gewissheit, während alle Überwachungsdaten lokal in Europa gespeichert sind und mit den europäischen Sicherheits- und Datenschutzrichtlinien in Einklang stehen," Firaas Rashid, EMEA CTO von AppDynamics.



Steigerung von Anwendungs- und Unternehmensleistung



Datenhoheitsbedenken und aktuelle Vorschriften üben Druck auf europäische Unternehmen aus und könnten ihre digitale Transformation verlangsamen. Mit dem europäischen SaaS-Angebot von AppDynamics, das ab sofort auf AWS verfügbar ist, können Unternehmen jetzt die branchenführende Lösung für Application und Business Performance Monitoring mit der Skalierbarkeit und Stabilität von AWS nutzen und die Transformation weiter beschleunigen.



Mit AppDynamics können Unternehmen ihre Anwendungen on-premise oder in Clouds überwachen und gleichzeitig eine bessere Kontrolle erreichen:



- Datenhoheit - Einhaltung länderspezifischer gesetzlicher und behördlicher Richtlinien in Bezug auf den Standort der gespeicherten Daten. European SaaS von AppDynamics bietet einen Datenverbleib in der europäischen AWS-Region (Frankfurt) mit Backups in Irland. Das bedeutet, dass alle gespeicherten Daten (data at rest) in Europa verbleiben.



- Skalierung - Die einheitliche Lösungssuite von AppDynamics mit der Skalierbarkeit der AWS Cloud-Infrastruktur ermöglicht den Hochgeschwindigkeitszugriff auf Daten.



- Zugang zu Innovationen - Durch automatisierte und nahtlose Upgrades und Integration aktueller Innovationen von AppDynamics, einschließlich AppDynamics for Kubernetes und Next Generation Business iQ.



- Datenschutz und Sicherheit - Das europäische SaaS-Angebot ergänzt und stärkt die Bemühungen von AppDynamics, Security und Privacy-by-Design im Produktentwicklungszyklus umzusetzen. Das Unternehmen erweitert damit den Umfang seiner aktuellen SOC 2-Zertifizierung für sein bestehendes SaaS-Angebot. Die integrierten Funktionen, die auf die bereits umfangreichen Sicherheitsfunktionen von AWS zurückgreifen, umfassen unter anderem Zugangskontrollen, Datenverschlüsselung im Ruhezustand (data at rest) und während der Übertragung (data in transit) sowie Service-Isolierung.



Weitere Informationen - Blog-Post von AppDynamics "AppDynamics European SaaS Arrives"



- Weitere Informationen zu AppDynamics und DSGVO: Privacy Center AppDynamics



- Weitere Informationen zur App iQ Platform



Über AppDynamics



AppDynamics, ein Cisco-Unternehmen und führender Anbieter von Application-Intelligence-Lösungen, bietet Unternehmen Echtzeit-Informationen zu Anwendungsperformance, User Experience und Geschäftsprozessen und ermöglicht so die nötige Agilität im zunehmend softwaregetriebenen Umfeld. Die AppDynamics Application Suite basiert auf der App iQ Platform und ermöglicht Unternehmen ihre komplexen softwarebasierten Prozesse zu überwachen, verwalten, analysieren und optimieren. Nicht zuletzt bestätigt das Vertrauen der Global 2000 AppDynamics als führenden Partner in der digitalen Transformation. Weitere Informationen finden Sie unter www.appdynanmics.de



