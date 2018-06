Weitere schwergewichtige Pharma-Deals sorgen dafür, dass der Onokolgie-Sektor heiß bleibt! Am Dienstag verkündet Verastem (WKN: A1JTPU / NYSE: VSTM) den ersten Deal für den in den USA auf die Zulassung wartenden Wirkstoff "duvelisib" mit dem japanischen Pharmamed-Giganten Yakut Honsha.

Konkret handelt es sich um ein branchenübliches sog. "exclusive licensing agreement", das Yakult zusichert, Verastem's Wirkstoff duvelisib, ein Onokologie-Präperat, in allen Indikationen in Japen zu erforschen, zur Marktreife zu bringen und zu kommerzialisieren. Für Verastem ist es der erste Territorien-Deal, weitere könnten folgen. Die Verastem-Aktie explodiert in Deutschland um 20%.

Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...