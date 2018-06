BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat dem neuen spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez in einem Telefonat zu seinem neuen Amt gratuliert und ihm Erfolg für seine Regierungsführung gewünscht. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert im Anschluss an das Telefonat mit. Beide hätten vereinbart, dass Deutschland und Spanien weiter eng für eine Stärkung Europas zusammenarbeiten würden. Merkel lud Sanchez den Angaben zufolge "zu einem baldigen Besuch in Berlin ein".

June 05, 2018

