Bonn (aktiencheck.de) - Nach der für den Jahresauftakt nicht unüblichen, leichten Wachstumsabschwächung im ersten Quartal spricht gleich eine ganze Reihe von Faktoren für eine erneute Beschleunigung der Konjunktur - beginnend im laufenden Quartal, so die Analysten von Postbank Research. An erster Stelle seien hier die bereits veröffentlichten, harten Konjunkturdaten zu nennen. So sei die Industrieproduktion im April bereits zum zweiten Mal in Folge um 0,7 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...