Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Heldengedenktags geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (12.44 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.748,60 +0,11% +1,37% Euro-Stoxx-50 3.488,24 +0,54% -0,45% Stoxx-50 3.095,97 +0,15% -2,58% DAX 12.882,39 +0,87% -0,27% FTSE 7.702,64 -0,50% +0,18% CAC 5.501,46 +0,52% +3,56% Nikkei-225 22.539,54 +0,28% -0,99% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,19 +41

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,51 64,75 -0,4% -0,24 +8,0% Brent/ICE 74,12 75,29 -1,6% -1,17 +14,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.291,07 1.291,90 -0,1% -0,83 -0,9% Silber (Spot) 16,39 16,43 -0,2% -0,03 -3,2% Platin (Spot) 895,15 901,25 -0,7% -6,10 -3,7% Kupfer-Future 3,15 3,13 +0,5% +0,02 -5,4%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street wird am Dienstag zum Start im Plus erwartet. Getragen wird die Aufwärtsbewegung vor allem vom Technologiesektor, der bereits am Vortag Stärke gezeigt hatte und der auch am Dienstag in Asien und Europa den Märkten voranläuft. Am US-Markt hatte der technologielastige Nasdaq-Composite erstmals seit drei Monaten einen neuen Schlussrekord erreicht. Die Anleger nähmen gegenwärtig Geld in die Hand, um in die rasch wachsenden Unternehmen des Sektors zu gehen, heißt es am Markt. Damit hätten sich die jüngsten Zweifel am Wachstum der Wirtschaft zunächst einmal verflüchtigt. Vor allem enttäuschende Daten aus der Eurozone und die von den USA forcierten Handelsstreitigkeiten hatten die Anleger an die Seitenlinie geschickt. Tesla verlieren vorbörslich 0,8 Prozent. Der Elektroautobauer hat einem Bericht zufolge 150 Millionen US-Dollar für Material ausgegeben, das anschließend verschrottet wurde. Tesla reagierte auf den Bericht und nannte die Summe "übertrieben". Starbucks geben vorbörslich 1 Prozent ab. Howard Schultz zieht sich als Chef bei der US-Kaffeehauskette zurück und schürt damit Spekulationen über eine mögliche US-Präsidentschaftskandidatur. Der 64-Jährige hatte Starbucks von einem kleinen Coffeeshop in Seattle zu einem Weltkonzern ausgebaut. Ascena Retail Group dürften unter Druck geraten. Die Muttergesellschaft der Modemarken Ann Taylor und Lane Bryant verschreckt Anleger mit dem Ergebnisausblick auf das vierte Quartal, der deutlich unter der Marktschätzung ausfiel. Zudem schrieb das Unternehmen in der dritten Periode weiterhin Verluste. Smartsheet klettern dagegen um 1,8 Prozent. Der Cloud-Software-Anbieter verdoppelte zwar in der abgelaufenen Periode den Fehlbetrag. Analysten hatten auf bereinigter Basis allerdings mit Schlimmerem gerechnet. Der Umsatz sprang um 63 Prozent an.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,7 1. Veröff.: 55,7 zuvor: 54,6 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 57,6 Punkte zuvor: 56,8 Punkte

FINANZMÄRKTE EUROPA

Ein breiter Aufschwung der Technologieaktien treibt die Indizes an den europäischen Börsen am Dienstag nach oben.Der Stoxx-Branchenindex der Technologiewerte führt mit einem Plus von 1,7 Prozent die Gewinner bei den Branchen an. In Deutschland steigt der TecDAX auf den höchsten Stand seit dem Platzen der Technologieblase der Jahrtausendwende. "Technologiewerte profitieren weiter von den Innovationssprüngen und den damit verbundenen nötigen Investitionen", sagt ein Marktteilnehmer. In den USA stiegen Apple am Montag mit der Vorstellung von Software-Innovationen auf neue Allzeithochs. Und die großen Nasdaq-Indizen kratzen bereits an ihren Rekordständen von Mitte März, auf Schlusskursbasis markierte der Nasdaq-Composite ein Rekordhoch. Unter den Einzelwerten verlieren Royal Bank of Scotland (RBS) 3,6 Prozent nach der Ankündigung der britischen Regierungen, einen Anteil von 7,7 Prozent an der Bank verkaufen zu wollen. In Paris steigen Accor um 1,8 Prozent, während Air France-KLM um 3,6 Prozent nachgeben. Am Vortag hatten sich die Kurs noch deutlich stärker jeweils in die andere Richtung bewegt mit der Nachricht, dass die Hotelkette Accor eine Einstieg bei der schwer gebeutelten Fluglinie erwägt. Analysten konnten dem aus Accor-Sicht wenig Positives abgewinnen. Takkt steigen im SDAX kräftig um 8 Prozent nach einer Hochstufung auf "Kaufen" durch Berenberg. Die Aktie sei unterbewertet, heißt es.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:24 Mo, 17:24 % YTD EUR/USD 1,1693 -0,04% 1,1694 1,1688 -2,7% EUR/JPY 128,36 -0,07% 128,43 128,18 -5,1% EUR/CHF 1,1522 -0,31% 1,1554 1,1554 -1,6% EUR/GBP 0,8744 -0,47% 0,8782 1,1390 -1,7% USD/JPY 109,76 -0,04% 109,82 109,67 -2,6% GBP/USD 1,3374 +0,44% 1,3316 1,3311 -1,0% Bitcoin BTC/USD 7.451,72 -1,4% 7.455,73 7.513,17 -45,4%

Der Euro tendiert zum Dollar wenig verändert. Es sehe nun so aus, als habe das Währungspaar um 1,17 zunächst "neue Wohlfühlniveaus" erreicht, heißt es. Zumindest spreche wenig dafür, dass sich die Euro-Aufwertung auf kurze Sicht fortsetze, sagt Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen. Der Markt dürfte den Schreck vor Neuwahlen in Italien verdaut haben und richte den Blick nun auf die Haushaltspläne der neuen Koalitionsregierung in Rom und die wohl zu erwartenden missbilligenden Reaktionen einiger EU-Partner. Darüber hinaus kämen bereits Diskussionen auf, inwiefern sich die politische Unsicherheit auf die Euroraum-Konjunktur auswirke. Eine Normalisierung der Geldpolitik durch die EZB, die dem Euro unter die Arme greifen könnte, scheine vor diesem Hintergrund in immer weitere Ferne zu rücken.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach der Rally des Vortages sind die asiatischen Aktienmärkte mehrheitlich weiter nach vorn gerückt. Allerdings zogen nicht alle Börsen mit, als im späten Geschäft eine Aufwärtsbewegung einsetzte. Gegen den Trend lieferte der seit Tagen fallende Ölpreis negative Impulse. Wie schon an der Wall Street standen Ölwerte auch in Asien nicht auf den Kaufzetteln. In Tokio gewann der Nikkei-225 nach überraschend schwach ausgefallenen Ausgaben der privaten Haushalte und angesichts einer sich abschwächenden Konsumneigung 0,3 Prozent. Entscheidender für die Kursfindung sei der seit Tagen schwächelnde Yen gewesen, hieß es. Die schwache Landeswährung stützt die Exportaussichten der japanischen Wirtschaft. Der Schanghai-Composite baute seine Aufschläge im Verlauf aus und schloss 0,8 Prozent fester auf Tageshoch. Hongkong drehte 0,3 Prozent ins Plus, nachdem der Leitindex HSI am Vortag bereits die stärksten Gewinne verbucht hatte. Damit baute Hongkong die Gewinnstrecke auf nunmehr vier Tage aus. Zunächst hatte noch ein schwacher lokaler Einkaufsmanagerindex belastet. Im chinesischen Kernland ging die Aufwärtsbewegung vom Kleinwertesegment ChiNext aus, das sich um 2,5 Prozent von den heftigen Verlusten der Vorwoche zumindest etwas erholte. In Australien zeigte sich der S&P/ASX-200 mit Abgaben von 0,5 Prozent - belastet von Verlusten bei Energiewerten im Zuge des Ölpreisverfalls. Der Energiesektor büßte 1,3 und Bergbauwerte im Schnitt 1 Prozent ein. Unter den Einzelwerten stürzten Sharp in Tokio auf ein neues 17-Monatstief um 4,1 Prozent ab. Das Elektronikunternehmen plant eine Kapitalerhöhung.

CREDIT

Die Risikoprämien bilden sich am Dienstag am europäischen Kreditmarkt weiter leicht zurück. Weiter überwiegt die Erleichterung über die Regierungsbildung in Italien und damit verhinderte Neuwahlen, die vermutlich eine Stärkung der populistischen Kräfte zur Folge gehabt hätten. Die Rendite 10-jähriger italienischer Staatsanleihen hat sich bei rund 2,57 Prozent stabilisiert, bleibt damit aber fast 1 Prozentpunkt über den Ständen von Anfang Mai.

Dies zeigt, dass die Anleger weiter mit Skepsis Richtung Rom schauen. Noch sind keine genauen Ausgabepläne der neuen Regierung bekannt, Analysten stellen sich aber auf einen Konfrontationskurs mit Brüssel ein. Eine Eskalation könnte die Renditen wieder schnell nach oben treiben und die Entspannung an den Kreditmärkten beenden.

Derweil hat die EZB im Mai, als die politischen Turbulenzen um die Bildung einer euroskeptischen Regierung in Rom ihren Höhepunkt erreichten, die Käufe von italienischen Schuldtiteln reduziert. Die EZB begründete Presseberichten zufolge die Drosselung damit, dass sie mehr deutsche Staatsanleihen kaufen musste, weil größere Bestände im April fällig geworden seien. Die Drosselung zog den Zorn von italienischen Politikern auf sich.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Allianz kooperiert mit Unicredit in Mittel- und Osteuropa

Der Versicherungskonzern Allianz will seine Produkte in Mittel- und Osteuropa mittels einer Partnerschaft mit der Unicredit vertreiben. Wie das DAX-Unternehmen mitteilte, wurde ein langfristiger Kooperationsvertrag mit der italienischen Bank unterzeichnet.

Australische Kartellbehörde verklagt Deutsche Bank und Citi

